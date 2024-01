Po slávě přestup? O trejdu Fleuryho rozhodne forma Minnesoty i on sám

Otázka, jestli Marc-Andre Fleury dohraje sezonu v dresu Minnesoty, ležela dlouho u ledu. Teď se o ní ale začíná dost mluvit. Fleury se dostal do solidní formy, navíc se blíží uzávěrka přestupů. Vypadá to ale, že o všem rozhodne postavení Minnesoty.

Fleury se v posledních dnech zapsal do historie a odehrál devět z posledních deseti zápasů Wild, kteří se snaží vrátit do boje o play off. Generální manažer Bill Guerin v pondělí řekl, že stále věří, že jeho tým má na to, aby se do něj probojoval.

"Flower se teď chce soustředit na svůj tým a na svou hru," řekl Guerin. "Uvidíme, jak to půjde, pak povedeme příslušné rozhovory. Ještě je na to ale příliš brzy.“

Pokud však naděje v play off nebudou vypadat růžově, dost možná k výměně dojde. Fleury má klauzuli o nevyměnitelnosti, takže o svém osudu rozhoduje sám. Bude tedy zajímavé sledovat, kam se situace bude ubírat. Vyhrál tři Stanley Cupy, takže se za ničím zoufale nehoní. Nedá se čekat, že by se devětatřicetiletý gólman odešel jen proto, aby šel na pár měsíců dělat dvojku. Musela by to být role, která by měla smysl.

Nabízelo by se několik týmů. Logicky ty, které patří do širšího okruhu favoritů, ale mají trable v brankovišti. Typickým příkladem budiž Toronto, Edmonton, Carolina nebo New Jersey.

Nelze však čekat, že Fleuryho příchod by všechny strasti daného týmu vyřešil.

Má totiž úspěšnost zákroků 89,7 %. Podle pokročilých statistik pustil o šest gólů více, než měl. Nicméně je to jeho životopis a historie, které lákají. Fleury také pozitivně ovlivnil každý tým, ve kterém působil.

"Myslím, že by se skvěle hodil do mnoha týmů," řekl Lierrovi LeBrunovi bývalý brankář Jamie McLennan. "Zejména týmům, které nemají hvězdu s velkou kariérou. Fleury by mohl být jakousi ochranou dekou pro mladší jedničku v bráně, která si vším prochází poprvé nebo podruhé."

Což by se klidně mohlo týkat všech zmíněných týmů – Edmontonu (Skinner), Caroliny (Kočetkov) nebo i Toronta (Woll).

