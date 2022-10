Ačkoliv to vypadalo, že kariéra Erica Staala v NHL je minulostí, po roční pauze dostane zkušený útočník další příležitost. V pátek uzavřel jednoletou smlouvu s Floridou Panthers, kterou přesvědčil během tréninkového kempu o svých kvalitách. V dresu Panterů se potká i se svým bratrem Marcem.

Podle informací webu Capfriendly má smlouva, kterou Eric Staal uzavřel, hodnotu 750 tisíc dolarů, přičemž stejnou částku bude zkušený Kanaďan pobírat nejen při svém působení v NHL, ale případně i kdyby hrál na farmě v AHL. Podle Franka Seravalliho je pak nový Staalův kontrakt jednocestný.

Sedmatřicetiletý útočník dokázal přesvědčit vedení Panthers, že si po roční pauze zaslouží další šanci v NHL, během tréninkového kempu. S Floridou uzavřel smlouvu na zkoušku a naskočil do čtyř utkání, ve kterých sice nezaznamenal žádný bod, ale měl osm střel na branku. Jeho přínos ovšem nebyl jen ryze hokejový.

„Máme tu pořád relativně mladé jádro a mít takového veterána je skvělé. Jde také o to, kým je jako člověk, jak trénuje, jak bojuje a cvičí, jak se zapojuje do dění. V tomto muži je toho tolik. Každý, kdo s ním stráví nějaký čas, to vidí. Dělá naši organizaci lepší,“ radoval se z příchodu Staala do týmu trenér Floridy Paul Maurice.

Uzavřelo se tak poměrně turbulentní období, během něhož to vypadalo, že Staalova kariéra je u konce. Po svém příchodu do Montrealu v sezoně 2020/21, kam přestoupil loni v březnu z Buffala, sice prošel s týmem až do finále Stanley Cupu, novou smlouvu si však nevysloužil.

Rodák z Thunder Bay zkoušel štěstí dál a podepsal smlouvu na zkoušku v Iowě. Ve čtyřech zápasech sice zaznamenal skvělou bilanci 2+3, ale kontrakt v hlavním týmu Minnesoty Wild rovněž nezískal. Věnoval se tak především tréninku a připravil se na olympijské hry v Pekingu. V roli kapitána obsadil s Kanadou konečné šesté místo.

Brusle na hřebík ovšem nepověsil a zkusil to ještě jednou. Motivací hrát na Floridě byla i možnost opětovného spojení s bratrem Marcem, s nímž působil už v sezoně 2015/16 v dresu New Yorku Rangers. A nakonec se Ericovi povedlo kýženou smlouvu vybojovat.

„Abych byl upřímný, během kempu mě překvapil. A to až natolik, že si vysloužil smlouvu. Byl mnohem dynamičtější, než jsem si myslel, že může být,“ poznamenal kouč Maurice.

Eric Staal, který byl do NHL draftován Carolinou jako druhý v pořadí v roce 2003, zatím v NHL odehrál 1293 zápasů. Kromě Caroliny hrál také v NY Rangers, Minnesotě, Buffalu a již zmíněném Montrealu. Během kariéry zaznamenal už 1034 kanadských bodů za 441 branek a 593 asistencí. Svou bilanci nyní může rozšířit na Floridě.

