Po přestupu podpis! Georgijev se s Avalanche dohodl na tři roky

Alexandar Georgijev po přestupu do nového působiště podepsal smlouvu na tři následující sezóny. Podle dostupných informací se jeho roční plat vyšplhá na 3,4 miliony ročně, což je zhruba o milion více, než činila jeho gáže u Jezdců z New Yorku.

Výměnou za rodáka z Ruse do New Yorku putovaly tři volby draftu. Rangers mají jasnou brankářskou jedničku, a tak v této organizaci může roli druhého brankáře plnit roli někdo, kdo se spokojí s nízkým platem a například s patnácti nebo dvaceti odchytanými zápasy za sezónu. To však není případ Alexandara Georgijeva, který cítí, že má na víc.

Georgijev zatím celou svou kariéru v NHL strávil v pozici dvojky. Po svém boku však měl možnost sledovat mistry ve svém oboru. Nyní bude mít možnost ukázat, co se od Henrika Lundqvista a Igora Šesťorkina naučil.

Je velmi pravděpodobné, že společně se zvýšením svého platu dostane první bulharský rodák v NHL také více prostoru. Jeho startovací čára by totiž před novou sezónou mohla být na stejné úrovni jako ta od Pavla Francouze, a tak bude záležet už jen na obou maskovaných mužích, jak se s danou situací poperou.

„Když dostal prostor, tak chytal velmi dobře. Chtěl dostávat více příležitostí, což mu splníme. Těší se na novou výzvu. Co se mi na tom všem líbí, je fakt, že chytal v týmu, kde je na hráče vyvíjen tlak. To ho jistě zocelilo a pomohlo mu to se naučit vypořádat s různými situacemi. Těšíme se na naši spolupráci,“ okomentoval příchod nového brankáře Joe Sakic.

Georgijevova poslední sezóna byla průměrná. V základní části zasáhl do 33 zápasů, v nichž měl úspěšnost zákroků těsně pod 90% s průměrem 2,92 obdržených branek na zápas. Ve vyřazovací části dostal dvě příležitosti, ve kterých svůj tým podržel, avšak i přesto dostal po jeho dobrých výkonech přednost Igor Šesťorkin, což byl možná poslední hřebík do rakve jeho působení u Rangers.

Angažováním Alexandara Georgijeva se utnuly spekulace o setrvání Darcyho Kuempera v organizaci Avalanche. Ten po úspěšné sezóně okusí chuť volného trhu hráčů, který se rozjede už tuto středu. Jeho nový zaměstnavatel se bude muset pořádně plácnout přes kapsu, což je zřejmě hlavním důvodem jeho nepokračování u současných mistrů.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+