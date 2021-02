Po finské misi je Jakub Galas připraven učinit další krok a přiblížit se NHL

Jakub Galvas se před dvěma lety rozhodl opustit český rybníček, od sezony 2019/20 hraje ve Finsku v tamní nejvyšší soutěži za Jukurit. Jak prozradil renomovanému serveru The Athletic, po sezóně by se chtěl vydat do zámoří, kde by rád zabojoval o místo na soupisce Chicaga, které vlastní jeho zámořská práva.

Chicago Blackhawks draftovalo Galvase v roce 2017 v pátém kole. Hráče od té doby bedlivě sleduje a podpořilo jak jeho rozhodnutí zůstat po draftu v Česku a hrát pravidelně extraligu za Olomouc, tak i jeho následný přesun do Finska.

Reportér serveru The Athletic Scott Powers si s českým obráncem po telefonu promluvil o jeho současném finském angažmá i možném budoucím přesunu za oceán a nezapomněl ocenit jeho oproti minulosti výrazně lepší angličtinu. Zatímco při rozhovorech se zámořskými novináři na juniorském MS v Buffalu v roce 2017 se musel Galvas omlouvat, že zvládne odpovídat jen v krátkých a jednoduchých větách, nyní už podle Powerse zvládá své myšlenky vyjadřovat zcela bez problému.

Právě zlepšení se v cizím jazyku bylo ostatně jedním z důvodů, proč se Galvas rozhodl v roce 2019 vyměnit jisté místo v extraligové Olomouci za neznámé prostředí ve Finsku. „Cítil jsem, že potřebuji změnu. Česká liga je sice dobrá, ale chtěl jsem se posunout dopředu, tak abych se mohl dál rozvíjet nejen hokejově, ale i v angličtině. Také jsem se chtěl osamostatnit,“ prozradil Galvas.

V Jukuritu si Galvas postupem času vybudoval silnou pozici. Nastupuje v prvních dvou obranných párech Jukuritu a účastní se všech herních situací od přesilovek až po oslabení. Za zápas pravidelně odehraje okolo dvaceti minut.

Jukurit však nepatří ve finské nejvyšší soutěži k nejsilnějším týmům, aktuálně je v patnáctičlenné tabulce až patnáctý. Galvasova osobní čísla tím logicky trpí, jednadvacetiletý obránce měl v minulé sezoně ve statistice +/- hodnotu -17 a momentálně je na -14. Sám si z toho však příliš těžkou hlavu nedělá. „Někdy dostanete gól a ani jste s tím nemohli nic udělat,“ líčí Galvas. „Pokud ale vím, že jsem něco mohl učinit lépe, tak si situaci vždy přehrávám v hlavě a snažím se přijít na to, jak se zachovat příště, aby se to neopakovalo.”

V současné sezoně Galvas ve 29 zápasech nasbíral devět bodů (2+7) a v Chicagu vnímají jeho dosavadní progres pozitivně. „Hraje dobře. Baví mě pozorovat jeho vývoj po dobu čtyř let, co ho sleduji. Zaujal mě už když hrál ještě v Česku, poté si skvěle poradil i s přesunem do Finska, který byl pro něj velkou výzvou,” uvedl pro The Athletic asistent generálního manažera pro hráčský rozvoj Chicaga Mark Eaton. „Už loni hrál výborně a svou formu si dokázal přenést i do letoška. Myslím, že je připravený učinit další krok ve své kariéře, příští rok by mohl vyměnit evropský hokej za ten severoamerický.”

Stejný názor má také generální manažer Blackhawks Stan Bowman: „Opustit Česko byl pro něj důležitý krok, ve Finsku se uvedl skvěle. Pořád je mu teprve 21 a možná není moc známým hráčem, má však širokou škálu dovedností. Rádi bychom ho u nás měli, protože si myslíme, že má potenciál. Je to nesporně velký talent.”

Galvasovi sice končí prvního června nováčkovský kontrakt s Chicagem, rád by se ale Blackhawks upsal znovu a popral se o svou šanci zahrát si v NHL. „Samozřejmě se mi dobře poslouchá, že jsou se mnou (v Chicagu) spokojení. Rád bych se zase posunul dopředu,” říká. „Myslím, že přesunutí do Ameriky by pro mě bylo správným krokem kupředu, mohl bych si začít zvykat na tamní rychlý a fyzický hokej. Pokud by to opravdu vyšlo, hrozně bych se na to těšil.”

Jestli vše půjde podle plánu, měl by Galvas do léta prodloužit smlouvu s Chicagem a posléze vyrazit do zámoří na předsezónní kemp. Poté by pravděpodobně následovala sezóna za farmářský klub Chicaga Rockford IceHogs. A Galvas by byl svému cíli zahrát si v NHL zase o kousek blíž.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+