Po anabázi v AHL Zohorna „vytunil“ třetí lajnu Pens a jde na něj chvála

Před sezónou jsme s ním počítali do prvního týmu Penguins. Nakonec zamířil na waiver a po něm do AHL, brzo se ale do mužstva vrátil a zatím nenechává nikoho na pochybách, že v něm míní zůstat. Radim Zohorna si docela dobře rozumí s Drew O’Connorem a Larsem Ellerem, s nimiž vytvořil údernou třetí formaci.

S O’Connorem přišli do mužstva víceméně stejně. V nepříjemné době pandemie před zhruba třemi lety podepsal s Pittsburghem nejdřív Američan, jehož Tučňáci vylovili coby nedraftovaného z vod univerzitní NCAA. O pár týdnů později dostal kontrakt urostlý Čech, tou dobou hráč Mladé Boleslavi. Dnes tvoří křídla dobře šlapající třetí lajny.

„Zohorna a já jsme toho spolu odehráli hodně,“ zpovídal se před pár dny O’Connor. „Na ledě o sobě víme. Rozumíme si, což platí i mimo led. Vycházíme spolu dobře.“

Oba se učí od veterána v jejich středu. Lars Eller je ve 34 letech zkušený defenzivní centr, dlouholetý spoluhráč Alexandra Ovečkina, nyní ve službách Sidneyho Crosbyho. „Hru s ním si užívám. Je zkušený, klidný, nepanikaří,“ hodnotí dánského centra Zohorna.

Dohromady spolu hrají od 21. října. Jak už bylo řečeno, český forvard putoval po solidním kempu (1+2 ve 4 utkáních) na waiver listinu, z ní na farmu. Odtud šel nahoru Jansen Harkins. Za pár dnů experiment s Harkinsem skončil a oba hráči se znovu prohodili.

Útok s Ellerem a O’Connorem doplnil Zohorna 21. října. Sám od té doby nasbíral v sedmi duelech 4 body (3+1) a se třemi góly už je čtvrtým nejlepším českým střelcem v NHL. Rovněž v Pittsburghu není moc hráčů lepších – jen pět. A zrovna poslední úterní trefa měla punc důležitosti. Zohorna dal v Anaheimu jediný klasický gól, na 2:0 uzavřel do prázdné branky Crosby.

„Má parametry a je velmi šikovný,“ říká o kamarádovi z Čech Radko Gudas. „Je taky docela rychlý. To zase u tak vysokých chlapů moc neuvidíte. Je to jedna z jeho předností.“

Pittsburgh od začátku sezóny klopýtá. Chytil se desítkou na San Jose, výhra nad Anaheimem byla druhá v řadě. Dobrá hra třetí lajny je vítaným bonusem. Oba Zohornovi spoluhráči taky nejsou žádní trpaslíci, mají kolem 190 centimetrů. Všichni proto těží z aktivní hry a velkého dosahu.

„Pomáhá vám to,“ říká k fyzickým parametrům Eller, „nicméně bez ohledu na vaší výšku, váhu, dosah rukou, musíte hrát na hraně a být agresivní. Zohorna to dělá, O’Connor to dělá. Snad z něj taky brzo uděláme střelce, protože si to zaslouží.“

„Máme všechny předpoklady být efektivní formací. Možná nedáváme až tolik gólů, ale určitě hrajeme s nízkou mírou rizika. Když dokážeme pozlobit v útočném pásmu a přitom neinkasovat, myslím, že odvádíme dobrou práci,“ věří Lars Eller.

