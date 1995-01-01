NHL.cz na Facebooku

NHL

Play-off prioritou! Kačeři v čele s Dostálem míří za divizním titulem

12. března 12:00

David Zlomek

Anaheim Ducks se nacházejí uprostřed divoké bitvy o trůn v Pacifické divizi, ale nenechávají se pohledem na tabulku ukolébat. S narůstající intenzitou závěru základní části udělali Kačeři další důležitý krok k postupu, když v úterý večer v zaplněné Canada Life Centre vyloupili Winnipeg Jets výsledkem 4:1.

„Před měsícem to byla úplně jiná situace. Pak jsme ale chytili vítěznou vlnu a najednou jsme první v divizi,“ zářil po zápase veterán Alex Killorn, který k výhře přispěl gólem a asistencí. „Snažíte se na to moc nemyslet, ale je to tak vyrovnané, že každý zápas je klíčový. Body musíte brát, kdykoliv to jde.“

Vzestup Anaheimu na vrchol divize pohání především drtivá ofenziva mladíků. Ducks letos v NHL dominují se statistkou 100 vstřelených gólů od hráčů ve věku 22 let a mladších. Hlavními tahouny jsou Cutter Gauthier (32 gólů, 57 bodů), Leo Carlsson (21+52) a Beckett Sennecke (20+51). Proti Jets, kteří bojují o naději na divokou kartu, se však k mladým puškám přidali i zkušení mazáci. Ryan Poehling a zmíněný Killorn zajistili potřebný klid, zatímco tým pod vedením zkušeného trenéra Joela Quennevilla předvedl precizní defenzivní výkon.

„Byl to jeden z našich nejkomplexnějších zápasů. Většinou jsme museli dotahovat, ale dnes jsme od začátku hráli správným způsobem,“ pochvaloval si Killorn. Směrem k mladým spoluhráčům dodal: „Odvádějí letos tu nejtěžší práci, takže je skvělé, když jim my veteráni můžeme takovými večery pomoct.“

Klíčovým faktorem úspěchu je také česká stopa v brankovišti. Lukáš Dostál potvrdil svou fenomenální formu, když si připsal 13. vítězství z posledních 15 startů. Pětadvacetiletý gólman je aktuálně jedním z nejlepších brankářů ligy a pro mladý tým Anaheimu představuje uklidňující jistotu. „Děláme, co můžeme, ale musíme se soustředit na každý zápas. Hlavním cílem je play-off, vítězství v divizi by byl jen třešnička na dortu,“ uvedl Dostál skromně po zápase.

Navzdory prvnímu místu zůstává Quenneville, trojnásobný vítěz Stanley Cupu, nohama na zemi. Ducks mají na čele divize jen tříbodový náskok před Vegas a Edmontonem. „Chceme jediné: udělat play-off. To je naše priorita,“ zdůraznil Quenneville. „Nechceme se dívat dál než na příštího soupeře. Týmy, které vypadají, že už o nic nehrají, jsou nejnebezpečnější, protože hrají uvolněně. Neexistují snadné zápasy.“

