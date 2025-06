Plán je jasný: Udržet Girouxe, podpořit mladé. Ottawa bez nervů vstupuje do léta

V Ottawě bylo v posledních dnech pořádně živo. Nový majitel Michael Andlauer i generální manažer Steve Staios se rozhodli otevřeně promluvit o plánech Senators. A přestože tým je po návratu do play off po letech na vzestupu, v kanadském hlavním městě se spíše chystají na trpělivější cestu, než na letní hon za hvězdami.

„Pořád slyším, že bychom teď měli udělat velký krok. Ale to dává smysl jen tehdy, když to opravdu zapadá do cesty, kterou jsme si vytyčili,“ řekl Andlauer. „Nedává smysl dělat něco jen proto, abychom udělali humbuk.“

Senators mají podle PuckPedia k dispozici zhruba 15 milionů dolarů prostoru pod platovým stropem. Podle Staiose ale není cílem vše bezhlavě utratit. „Myslím, že máme jasnou představu. Pravděpodobně to nebude tak, že bychom strop zcela naplnili.“

Velké téma posledních dnů byl údajný zájem o výměnu Drakea Bathersona. Ten ale vedení klubu rezolutně odmítlo. „Není na tom vůbec nic pravdy,“ řekl Andlauer. Staios potvrdil, že s Bathersonem situaci probral. „Drake si z toho nic nedělá. Bavili jsme se spíš o tom, jak se připravuje na léto.“

Ostře sledovaná je i situace kolem Claudea Girouxe, kterému končí smlouva. Podle Staiose klub jedná o nové dohodě. „Chceme najít společnou řeč. Z obou stran je snaha se domluvit.“ Podle zámořských médií by Giroux mohl podepsat kontrakt v rozmezí 4,5–5 milionů dolarů.

Sens zároveň počítají s tím, že tým bude výrazně mladší než loni. „Čeká nás jiný rok. Bude to mladší tým, což přinese určité výkyvy, ale zároveň spoustu vzrušení,“ uvedl Staios. „Věříme, že naši mladí hráči udělají další krok a tým se díky tomu posune.“

Do toho přichází i zajímavý návrh od samotného majitele: Andlauer by rád, aby hráči v kanadských klubech mohli být placeni v kanadských dolarech, aby se eliminoval negativní vliv kolísajícího kurzu. „Řešil jsem to i s Garym Bettmanem. Myslím, že by to kanadským týmům pomohlo,“ poznamenal.

Na otázku, zda je Ottawa připravena utrácet až k platovému stropu, odpověděl Andlauer s nadhledem: „Jsme malý trh. Ale chceme být konkurenceschopní.“

