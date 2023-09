Plakátový kluk Nikita Filatov

Když představitelé St. Louis Blues v únoru 2017 vyhodili z pozice hlavního trenéra Kena Hitchcocka, učinili tak značně necitlivě. Protřelého stratéga nahradil ve funkci jeho asistent Mike Yeo v době, kdy ho jediná výhra dělila od dorovnání počinu legendárního Ala Arboura, který zaujímal třetí místo v počtu vítězných utkání (782).

Hitchcockův vyhazov tehdy okomentovala řada lidí z nejrůznějších koutů hokejové branže. Překvapivě se k nim přidal i jeden hlas z Ruska a možná ještě překvapivěji tuto událost nesl značně nelibě.

Dnes již bývalý hráč Nikita Filatov, který pod nesmlouvavým Hitchcockem hrál rok v Columbusu, se tehdy pro ruský Sport-Express vyjádřil ve smyslu, že ho velmi mrzí, když se doslechl, že končí na lavičce St. Louis.

„Každý hokejista, zvláště mladý, by měl být šťastný, že pod ním může hrát,“ řekl Filatov doslova.

Poněkud šokující slova od hráče, který se právě pod Hitchovým vedením z plakátového kluka, hráče, který byl šestým výběrem na draftu 2008 a do Columbusu přišel s velkým očekáváním, stal zapomenutým talentem.

S odstupem času Filatov přiznává, že byl až příliš tvrdohlavý, než aby byl schopen rozpoznat příležitost, kterou tehdy od svérázného kouče dostal.

„Jednou mi říkal: Nikito, chci ti nabídnout kompromis. Všechno, co budeš dělat v obranném pásmu, bude po mém. A všechno od červené čáry po soupeřovu branku, dělej po svém,“ vzpomíná. „Jenže já jsem si říkal: Co on o tom ví? Jsem útočník, který umí střílet góly, tak proč moji hru kritizuje? Teď už chápu, že mi Hitch tenkrát jen dělal laskavost.“

Filatov nikdy nezapomene na Hitchcockovu reakci po svém prvním (a jediném) hattricku, který v NHL zaznamenal: „Řekl: Nikito, je fajn, že jsi dal tři góly, ale mě víc potěšilo, když jsi ve třetí třetině zablokoval tu střelu. Přemýšlel jsem, o čem to mluví? Dám tři góly a podle něj je lepší zablokovaná střelu? Jenže Ken vyžadoval oboustranný hokej. Už tehdy věděl, že s takovou hrou v lize dlouho nevydržím.“

Přemítá, že když se později jejich vztah vyhrotil, jeden z asistentů trenéra si jej vzal stranou, ve snaze ho ujistit, že Hitchcockova cesta je správná.

„Byl přesvědčený, že mě čeká skvělá budoucnost, když se budu řídit jeho radami. Jenže, já neposlouchal.“

Blue Jackets nakonec Filatova odepsali, když se spokojili s jeho výměnou za výběr ve třetím kole draftu od Ottawy. Ani v hlavním kanadském městě se však ruský forvard nezdržel. V sezóně 2011-12 odehrál za Senators pouhých devět zápasů, než byl poslán na farmu do Binghamtonu, kde však strávil jen o šest utkání déle než v hlavním týmu.

Filatov kápl božskou, že tehdejší generální ředitel Senators Bryan Murray ho přemlouval, aby zůstal v klubu, když oznámil, že z něj chce odejít: „On (Murray) se ke mně choval fantasticky,“ připouští. „Říkal mi, že ve mě věří a že dostanu šanci vrátit se do NHL, ale já jsem nemohl zůstat.“

Tenkrát totiž sehrály svoji roli finance.

Ačkoliv Filatov neupřesnil, o jaké částky se jednalo, připustil, že své závazky nemohl hraním v AHL splatit: „Neřeknu, kolik jsem dlužil — ta částka by asi řadu lidí šokovala — ale měl jsem dluhy, které jednoduše výplata z platu hraním na farmě nepokryla,“ přiznal Filatov reportérovi Sport-Expressu Alexeji Ševčenkovi. „Nebudu popírat, že jsem si v té době nezašel na ruletu nebo na blackjack. Tu dobu mám rozmazanou. Byl jsme mladý, přičichl jsem ke spoustě peněz a pak to šlo rychle. Možná jsem si tím vším musel projít, abych pochopil, co je opravdu důležité.“

V jedenadvaceti letech odehrál Filatov svůj poslední mač v NHL. Jeho krátké, neúspěšné a do značné míry zapomenuté účinkování v nejlepší hokejové lize světa ukončil přesun do moskevského CSKA.

Jeho kariéra ovšem stagnovala i v Rusku. V ročníku 2016-17 se sice připomenul 40 body v 57 zápasech za Ladu Togliattu, ale jen o dva roky později — v devětadvaceti letech — ukončil profesionální kariéru. V druhé nejvyšší ruské soutěži (VHL).

Filatov na konci rozhovoru Ševčenkovi řekl, že si udělal v životě pořádek. Je ženatý a říká, že veškerý volný čas tráví se svojí ženou. Také říká, že se od jisté doby nedotkl tvrdého alkoholu: „Právě teď mám odlišné, zájmy, potřeby a touhy,“ uzavírá někdejší hokejový talent, který byl při draftu představován jako kříženec Ilji Kovalčuka a Maxima Afinogenova. Ke slávě, kterou si tito dva zmiňovaní hokejoví velikáni v NHL vydobyli, si však Filatov sotva přičichl.

