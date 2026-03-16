Pittsburgh rozstřílel Colorado, Utah vykradl Dallas

17. března 7:01Radim Sochor
Na dnešním programu bylo pět zápasů. Nejvíce branek padlo v Dallasu a Coloradu, v obou případech se ale z výhry radovali hosté. Pojďme si zápasy zrekapitulovat.
Colorado absolutně nezvládlo duel s Pittsburghem. Před vlastními fanoušky dostalo obrovský výprask 2:7, Wedgewood byl střídán se 40% úspěšností už po třinácti minutách. Nečas si připsal asistenci.
Domácí duel nezvládl také Dallas, který hostil Utah. Mamutům se povedla hlavně třetí část, ve které zvítězili 4:1. Vítek Vaněček si tak připsal další cenné vítězství a znovu poukázal na to, že s Vejmelkou tvoří skvělé duo.
Detroit Red Wings - Calgary Flames
5:2 (0:1, 4:1, 1:0)
Branky a nahrávky
22. P. Kane (DeBrincat), 26. Finnie (A. Johansson, Raymond), 27. P. Kane (DeBrincat, Compher), 32. Seider (DeBrincat, Compher), 59. Shine – 18. Frost (Gridin, Coronato), 28. Coronato
Statistika
Střely na bránu: 25 – 27 | Přesilová hra: 1/4 – 0/2 | Trestné minuty: 13 – 17
Kdo se postavil do brankoviště?
John Gibson (DET) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 59:49
Dustin Wolf (CGY) – 20 zákroků, 4 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 57:55
Česká a slovenská stopa
Martin Pospíšil (CGY) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 5, čas na ledě 09:39
Tři hvězdy utkání
1. Patrick Kane (DET) 2+0
2. Alex DeBrincat (DET) 0+3
3. Matt Coronato (CGY) 1+1
New Jersey Devils – Boston Bruins
4:3pp (0:2, 2:0, 1:1 – 1:0)
Branky a nahrávky
21. C. Brown, 29. Bratt (C. Brown, J. Hughes), 43. Cotter (Cyplakov, Dillon), 65. Cotter (J. Hughes, Hamilton) – 5. Pastrňák (Jokiharju, Chusnutdinov), 15. Zacha (Arvidsson, McAvoy), 45. Pastrňák
Statistika
Střely na bránu: 34 – 23 | Přesilová hra: 0/2 – 0/3 | Trestné minuty: 20 – 18
Kdo se postavil do brankoviště?
Jacob Markström (NJD) – 19 zákroků, 3 OG, úspěšnost 86,4 %, odchytal 64:53
Joonas Korpisalo (BOS) – 30 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 64:14
Česká a slovenská stopa
Šimon Nemec (NJD) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:48
David Pastrňák (BOS) – 2+0, +1 účast, 4 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 24:03
Pavel Zacha (BOS) – 1+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:54
Tři hvězdy utkání
1. Paul Cotter (NJD) 2+0
2. David Pastrňák (BOS) 2+0
3. Connor Brown (NJD) 1+1
New York Rangers – Los Angeles Kings
1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Branky a nahrávky
43. Trocheck (Fox, Zibanejad) – 14. Doughty (M. Anderson, Panarin), 25. M. Anderson (Laferriere, Byfield), 25. Laferriere (Kopitar, Byfield), 59. T. Moore (Laferriere)
Statistika
Střely na bránu: 22 – 26 | Přesilová hra: 1/2 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Igor Šesťorkin (NYR) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88 %, odchytal 58:57
Darcy Kuemper (LAK) – 21 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,5 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Jaroslav Chmelař (NYR) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 07:41
Tři hvězdy utkání
1. Alex Laferriere (LAK) 1+2
2. Mikey Anderson (LAK) 1+1
3. Anže Kopitar (LAK) 0+1
Dallas Stars – Utah Mammoth
3:6 (1:1, 1:1, 1:4)
Branky a nahrávky
7. Steel (Benn, Lindell), 36. W. Johnston (Heiskanen, J. Robertson), 60. Erne (Hyry, T. Myers) – 13. Keller (Sergačov), 28. Schmidt (L. Cooley), 45. McBain, 49. Yamamoto (Kerfoot), 57. Carcone (Peterka), 60. Crouse (Schmaltz)
Statistika
Střely na bránu: 30 – 22 | Přesilová hra: 0/3 – 1/3 | Trestné minuty: 16 – 16
Kdo se postavil do brankoviště?
Casey DeSmith (DAL) – 16 zákroků, 5 OG, úspěšnost 76,2 %, odchytal 58:40
Vítek Vaněček (UTA) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 59:32
Česká a slovenská stopa
Tři hvězdy utkání
1. Jack McBain (UTA) 1+0
2. Nate Schmidt (UTA) 1+0
3. Wyatt Johnston (DAL) 1+0
Colorado Avalanche – Pittsburgh Penguins
2:7 (2:4, 0:2, 0:1)
Branky a nahrávky
5. MacKinnon (Nečas, C. Makar), 15. Burns (Brindley, Manson) – 3. Malkin (Rust, Acciari), 5. Mantha (E. Karlsson), 13. Malkin (Činachov, Wotherspoon), 14. E. Söderblom (Dewar, E. Karlsson), 31. E. Karlsson (Shea), 37. Rust (Malkin, Rakell), 50. Acciari (E. Söderblom, Dewar)
Statistika
Střely na bránu: 27 – 21 | Přesilová hra: 0/4 – 1/3 | Trestné minuty: 13 – 15
Kdo se postavil do brankoviště?
Scott Wedgewood (COL) – 2 zákroků, 3 OG, úspěšnost 40,0 %, odchytal 13:00
Mackenzie Blackwood (COL) – 12 zákroků, 4 OG, úspěšnost 75,0 %, odchytal 47:00
Arturs Šilovs (COL) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Martin Nečas (COL) – 0+1, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 24:08
Tři hvězdy utkání
1. Jevgenij Malkin (PIT) 2+1
2. Erik Karlsson (PIT) 1+2
3. Bryan Rust (PIT) 1+1