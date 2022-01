Pittsburgh překvapuje všechny. Můžeme jít až na vrchol, myslí si Burke

V tradičních předsezonních predikcích o příštím vítězi Stanley Cupu se jméno Pittsburghu Penguins neobjevovalo. Stárnoucí tým, který neudělal moc změn a před sezonou přišel dokonce na několik týdnů o hvězdného kapitána Crosbyho. Jsme ale v lednu a Tučňáky můžeme vidět na pozicích zaručující play off, navíc hrající ve skvělé formě.

Uznejte sami. Penguins se v extrémně silné Metropolitní divizi nachází na čtvrté příčce, z posledních devatenácti zápasů pak prohráli pouze čtyři.

O žádném výprodeji nemůže být řeč, a tak se nabízí otázka, jak moc budou Penguins posilovat. Přeci jenom by letošní rok mohl být tím posledním, kdy Crosby a Malkin budou mít šanci na Stanley Cup.

„Nebudeme rozhazovat,“ odmítl ale jakékoliv zběsilé nákupy týmový prezident Brian Burke. „Je třeba zastavit trend, který se tu v posledních letech v podobě výměn našich prvních kol draftu rozmohl. Tím nekritizuji minulé vedení. Dělalo, co mělo. My ale změníme myšlení."

Chtělo by se dodat, že Penguins ani posily nepotřebují. Vystačí si sami. Crosby letos zmeškal začátek sezony, Malkin ještě ani nehrál, útočník Rust nehrál hned v devatenácti utkáních – a hle, Penguins i tak vyhrávají.

„Klobouk dolů před koučem Sullivanem, odvádí neskutečnou práci,“ smekl Burke před trenérem Pittsburghu. „Máme daný standart, který chceme hrát. To se nám daří, a to i přesto, že nám do toho několikrát hodil vidle koronavirus nebo zranění.“

Nejvíc v paměti pravděpodobně sedí nedávná šňůra deseti výher v řadě. Několik z nich bylo téměř povinných, ale skalpy Washingtonu či St. Louis se počítají vždycky.

Východní konference je letos neskutečně nabitá. To ale pro Penguins může být výhodou. Všechny oči se budou soustředit na Toronto, Washington, Carolinu nebo týmy z Floridy. Pittsburgh bude rozhodně patřit mezi ty opomíjené a bude se moci soustředit jen na sebe. Tedy pokud zvládne první předpoklad, a sice se do play off vůbec dostat.

„Už když jsme sem s Ronem Hextallem přišli, věřili jsme, že můžeme dojít až na vrchol,“ dodal ještě Burke.

Klíčem k úspěchu by mohl být Sidney Crosby. Jako vždy.

Kanadský bombarďák nabírá solidní formu, v posledních patnácti zápasech bodoval hned dvaadvacetkrát.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+