Pittsburgh opět vyzve Jezdce z New Yorku. Hrát se bude i dalších osm zápasů

Blíží se středeční noc a s ní také další porce kanadsko-americké NHL. První buly bude vhozeno v Pensylvánii, kde Tučňáci vyzvou podruhé v řadě newyorské Jezdce. Dalších šest utkání začne v jednu hodinu ranní a celý program zakončí duel Dallasu, který se už nutně potřebuje výsledkově zvednout, a Chicaga, jež drží poslední postupovou pozici do play off v rámci Centrální divize.

00:00 Pittsburgh Penguins – New York Rangers

V letošním ročníku se Tučňáci a Jezdci utkají už pošesté. Dvakrát z pěti případů vyhráli právě hokejisté Pittsburghu v prodloužení a dvakrát se jim povedlo zvítězit v základní hrací době, včetně posledního vzájemného duelu. V tabulce jsou na tom také lépe domácí, kteří se nacházejí na poslední příčce, která zaručuje postup do play off v rámci Východní divize. Newyorčané se v posledních dnech trochu zvedli, ale zatím se posunuli pouze na šestou příčku a na svého dnešního soupeře ztrácí šest bodů, takže z pohledu hostů je dnešní utkání velice důležité. Pozitivní pro hosty je fakt, že Igor Šesťjorkin už po zranění trénuje a podle kouče Davida Quinna je blízko návratu do zápasů.

01:00 Carolina Hurricanes – Nashville Predators

Potřetí v sezóně se utkají hokejisté Caroliny a Nashvillu. V obou předchozích případech byli úspěšnější Hurikáni, jenž zvítězili na ledě Predátorů shodně poměrem 4:2. Nejúspěšnější byl v těchto zápasech Sebastian Aho, jenž si připsal čtyři kanadské body. Také v tabulce jsou na tom lépe svěřenci Roda Brind’Amoura, kteří se v Centrální divizi nacházejí se ziskem pětatřiceti bodů na druhé příčce. Predátoři jsou až na šesté pozici a na čtvrtou pozici, která by zaručovala play off, ztrácí už devět bodů. Carolina půjde do zápasu s vidinou šesté výhry v řadě, hosté se budou snažit navázat na výhru z ledu Dallasu, která přišla po předchozích třech porážkách.

01:00 Columbus Blue Jackets – Florida Panthers

Také hokejisté Columbusu a Floridy se utkají teprve potřetí v ročníku. Oba předchozí zápasy došly až do samostatných nájezdů, když v každém z nich vyhrál jiný celek, takže vzájemná bilance je v tuto chvíli vyrovnaná. Tabulkové postavení mají lepší Panteři, kteří zatím prožívají velmi povedenou sezónu. Nacházejí se s třiceti čtyřmi body na třetí příčce Centrální divize, hosté jsou na páté pozici s pětadvaceti body a ztrátou šesti bodů na play off. Oba celky mají v posledních třech zápasech naprosto identickou formu, tedy dvě výhry a porážka v minulém utkání.

01:00 New York Islanders – Boston Bruins

V rámci Východní divize se počtvrté v ročníku utkají Ostrované s Medvědy. Všechna tři předchozí utkání se odehrála v New Yorku a vždy byli úspěšnější domácí Ostrované, a to poměry 1:0, 4:2 a 7:2. Newyorčané pokračují v letošním ročníku ve velice solidních výkonech, které předváděli už v loňském play off, a tak pravidelné sledovatele kanadsko-americké NHL jistě příliš nepřekvapí, že se právě tento tým nachází na čele Východní divize. Boston je na třetí pozici se ztrátou pěti bodů na svého dnešního soupeře, ale je nutné zmínit, že Medvědi mají odehráno méně zápasů, konkrétně o tři. Ostrované vyhráli sedmkrát z posledních osmi utkání, a tak tuto bilanci budou moci dnes v noci ještě vylepšit.

01:00 Philadelphia Flyers – Buffalo Sabres

Souboj dvou týmů s nepříliš dobrou formou přinese utkání mezi Philadelphií a Buffalem. Oba celky se utkají popáté v sezóně, když třikrát v předchozích čtyřech případech byli úspěšnější Letci, a to vždy poměrem 3:0. V tabulce jsou na tom o poznání lépe domácí na pátém místě, jelikož hokejisté Sabres jsou beznadějně na poslední pozici divize se ztrátou propastných čtrnácti bodů na play off, ve kterém je v této sezóně pravděpodobně neuvidíme. Jak už bylo zmíněno, tak ani jeden z celků nemá zářivou formu. Letci prohráli tři z posledních čtyř utkání a hosté z Buffala budou odvracet osmou porážku v řadě za sebou.

01:00 Toronto Maple Leafs – Winnipeg Jets

Hokejisté Maple Leafs a Jets změří své síly teprve podruhé v sezóně. V prvním případě byli úspěšnější hráči Toronta, kteří na vlastním ledě vyhráli poměrem 3:1. Jedná se o týmy, které si nejspíš letošní play off zahrají, minimálně nyní k tomu vše směřuje. Domácí Toronto je v Severní divize na samotném čele s osmatřiceti body, Winnipeg má o sedm bodů méně a nachází se na třetí příčce. Na první pozici pod play off je Vancouver, který má odehráno nejvíce utkání a získal pouhých dvacet šest bodů, takže při lehce nadprůměrné formě obou dnešních soupeřů by se měly oba týmy do bojů o Stanley Cup probojovat. Celky spojuje fakt, že svá poslední utkání oba prohrály, Toronto na ledě Vancouveru a Winnipeg na půdě Montrealu.

01:00 Washington Capitals – New Jersey Devils

Zápas Washingtonu proti New Jersey bude k vidění počtvrté v letošním ročníku. Hokejisté Capitals budou útočit na čtvrtou výhru s tímto soupeřem, jelikož si v předchozích případech vždy poradili v základní hrací době, a to konkrétně poměry 4:3, 5:2 a 3:2. Domácí jsou favority i tabulkovým postavením a také formou. V tabulce Východní divize se Capitals nacházejí na druhé pozici za Ostrovany a Ďáblové z New Jersey se krčí až na sedmé příčce se ztrátou jedenácti bodů na play off. Družina Petera Lavioletta bude vyhlížet šestou výhru z posledních sedmi utkání, zatímco hosté zvládli poslední utkání na ledě Bostonu, avšak předtím prohráli pětkrát za sebou.

01:30 Detroit Red Wings – Tampa Bay Lightning

Předposledním zápasem nočního programu je souboj prvního a posledního týmu Centrální divize. Tyto dva týmy se potkají letos potřetí a není žádným překvapením, že v předchozích dvou případech byla úspěšnější Tampa, a to poměry 5:1 a 3:1. Detroit prohrál už tři utkání v řadě a příčky zaručující play off se Rudým křídlům každým zápasem vzdalují. Hokejisté Lightning jsou naopak v pohodě, když už nyní mají místenku do play off v podstatě zajištěnou. Hosté budou vyhlížet devátou výhru z posledních deseti utkání. Mělo by se teoreticky jednat o nejméně vyrovnaný zápas dnešního programu, jelikož Tampa se vyznačuje velmi dobrou hrou jak do ofenzívy, tak i směrem dozadu, domácí mají naopak problémy na obou stranách kluziště.

02:30 Dallas Stars – Chicago Blackhawks

Hokejový program zakončí utkání mezi Dallasem a Chicagem. Souboj těchto dvou týmů bude k vidění potřetí v tomto ročníku, přičemž v obou předchozích případech šedesát minut hry nerozhodlo. Chicago bylo dvakrát úspěšnější v prodloužení, a to vždy po výsledku 1:1 po základní hrací době. V tabulce jsou na tom možná trochu překvapivě lépe hosté, kteří se vypořádávají se ztrátou klíčových hráčů velmi dobře. Blackhawks jsou na čtvrté pozici Centrální divize, zatímco Dallas je předposlední, avšak Stars mají na svém kontě zatím pouze dvacet zápasů a jejich dnešní soupeř už šestadvacet. Oba celky dělí rozdíl dvanácti bodů. O velmi dobrou první polovinu základní části ze strany Blackhawks se stará především fenomenální Patrick Kane a Alex DeBrincat, na jejichž spolupráci je radost pohledět. Oba zmínění útočníci jsou na předních pozicích kanadského bodování letošního ročníku.

