Pittsburgh: Nenápadný muž v pozadí šokujícího lídra

31. října 11:30Jiří Lacina
Zdánlivě jako by se v tomhle týmu zastavil čas. Dvacet let jsme zvyklí vídat v zápisech jména Sidney Crosby a Jevgenij Malkin, na čemž se nic nemění. Oběma zdatně sekunduje Kris Letang. Dobrý důkaz, že ke klubovým legendám se můžete chovat s úctou a nevymlouvat se na „byznys“; což jsou řeči, které doprovází každou druhou výměnu. Ke všemu toho ani nemusíte litovat.
Pittsburgh patří k nejmilejším překvapením úvodu sezóny!
Na vedlejšák učil dějepis
Jedna zásadní změna tu ale přeci jen je. V létě převzal mužstvo nový trenér. Dan Muse, málo známý muž, na kterého vsadil Kyle Dubas. Vyzdvihl zejména jeho schopnost pracovat s mladými hráči, Muse to ale evidentně umí i s veterány. Třeba Malkina jako by někdo polil živou vodou, znovu ho vidíme v nejlepší desítce bodování NHL.
Muse přišel, aby dohlédl na vývoj Rutgera McGroartyho (1. kolo 2022) a Villeho Koivunena (2. kolo 2022). Aby sledoval hokejové cesty Harrisona Brunickeho (2. kolo 2024), Sergeje Murašova (4. kolo 2022) a dalších talentů Penguins, psali jsme v létě.
Chlapík s minimální hráčskou zkušeností je zvyklý dokazovat okolí, že je lepší trenér, než býval hráč. Štace v Pittsburghu je jeho vpravdě životní šancí. Kdysi zanechal studií práv a radši se věnoval trénování. Prost pedagogického vzdělání si přivydělával výukou dějepisu na střední škole.
Řeči o „víře v sebe sama“, nutnosti motivovat a tak dále mohly znít ve světle současné Ameriky jako dokonalé floskule, jenomže mužstvo pod ním prvotřídně šlape.
Co je jinak?
Penguins letos vyhrávají těsné zápasy. „Zvládáme je,“ kvitoval třiačtyřicetiletý kouč po návratu z kalifornského tripu. „Zvlášť po prvním utkání. V Anaheimu to byl vyrovnaný duel a výsledek se nám nelíbil, ale odcházeli jsme s pocitem, že tam byly i pozitivní věci.“
Sází na rychlý protiútok. Tam se Pittsburgh zlepšil nejvíc. „Jakmile získáme kotouč po ztrátě soupeře, chceme okamžitě vyrazit, jak ve středním pásmu, tak i v naší obranné třetině,“ vysvětloval v průběhu sezóny Rust. „Myslím, že naši obránci dobře využívají příležitost vyrazit dopředu, což vytváří víc prostoru a nabízí nám to možnosti.“
Muse chce, aby tým uměl tvořit ofenzivu vícero způsoby, současně však neskrývá důraz na rychlý protiútok. „Mluvili jsme o tom, že chceme hrát rychle, okamžitě nahoru,“ zdůrazňuje kouč.
Vzorek dat je zatím malý, nicméně pod trenérským nováčkem zaznamenal tým výrazný nárůst gólů a šancí vznikajících při rychlých protiútocích. Podle Sportlogiq přitom měli za poslední tři sezony pouze čtyři týmy v NHL méně příležitostí z rychlých protiútoků než Tučňáci. V sezoně 2024-25 byli Penguins na 30. místě v lize s průměrem 5,48 na zápas. V agresivitě útočného projevu je nejlépe vidět koučův rukopis.
V bráně slíbil Muse šanci oběma mužům a zatím slovo drží. Tristan Jarry a Arturs Šilovs se v prvních týdnech sezóny o práci dokonale střídají. Čísla obou jsou vynikající a přitom velmi podobná. Šanci dostávají také teenageři Harrison Brunicke a Ben Kindel. Zatím nejsou dokonalí, ale rozhodně nejsou ani zklamáním.
Fantastický vstup do sezóny zažívá již zmíněný Jevgenij Malkin, kterému je už 39 let. Jeho produktivita je na úrovni legend. Zmiňován je v souvislosti a Jágrem, Howem nebo Sakicem, kteří dokázali rok před čtyřicítkou předvádět v úvodu sezóny srovnatelné výkony.
Výsledkem je, že Pittsburgh má na konci října bilanci osmi výher ke čtyřem porážkám (z toho dvě v prodloužení). Zapsaných 18 bodů je druhé nejvyšší říjnové číslo v historii klubu. Lepší byli Pens pouze v sezóně 2009-10 (22). Úchvatná je bilance venku (5 – 1 – 1). Loni pod Mikem Sullivanem vyhráli pátý venkovní zápas 12. prosince.
Promněte si oči a mrkněte do tabulky.
Pittsburgh je poslední říjnový den s osmnácti body ligovým lídrem.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.