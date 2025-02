Pittsburgh, nebo nic! Malkin vzkázal, že do Ruska se vracet nehodlá

Jevgenij Malkin si během pauzy užíval klidné chvíle na Floridě se svou rodinou. Trochu plavání, kvalitní jídlo a také společná večeře s dlouholetým rivalem Alexem Ovečkinem. Do Pittsburghu se ale vrátil nejen s dobrou náladou, ale hlavně bez bolestí v koleni, které ho vyřadilo ze hry na šest zápasů. Nyní se chce naplno soustředit na závěr sezony a pomoct Penguins dostat se do play-off.

A zároveň má jasno o své budoucnosti. „Nekončím,“ prohlásil s úsměvem pro The Athletic. „Vím, že se říká, že se vrátím do Ruska a zahraju si za svůj domovský klub. Ale já to nikdy neřekl. A nikdy neřeknu. Až skončím, tak jedině v Pittsburghu.“

Malkin se k tématu odchodu vyjádřil jasněji než kdy dřív. Ve svých 38 letech a v 19. sezoně v NHL už není dominantním střelcem, jako býval. S devíti góly a 34 body v 47 zápasech se ani neblíží svému kariérnímu průměru 93 bodů na sezonu. Přesto má smlouvu ještě na další rok a zatím nerozhodl, jestli to bude jeho poslední sezona. Jisté ale je, že pokud bude podepisovat nový kontrakt, tak jedině v Pittsburghu.

Přesně to si přeje i vedení Penguins, které si Malkina i Sidneyho Crosbyho představuje jako doživotní legendy klubu. Fenway Sports Group, současný majitel Penguins, už plánuje, že až oba hráči ukončí kariéru, zůstanou součástí organizace v roli ambasadorů.

Malkin sice kdysi hrával za Metallurg Magnitogorsk a během výluky v NHL se do rodného klubu vrátil, ale myšlenky na návrat do Ruska smetl ze stolu. „Po Pittsburghu už hrát nebudu,“ řekl jasně. „Možná jeden zápas v Rusku, jen abych se rozloučil, ale nic víc.“

Teď se ale soustředí na přítomnost. Penguins mají před sebou posledních 25 zápasů základní části a jsou v nelehké situaci – v tabulce Východní konference jsou na chvostu a na play-off jim chybí šest bodů. Malkinův hlavní cíl je jasný: dostat tým zpět do vyřazovacích bojů.

Jeho syn Nikita letos v červnu oslaví deváté narozeniny a Malkin chce, aby měl možnost vidět Penguins bojovat v play-off. „Je to můj sen, aby zažil naše zápasy v play-off. Chci, aby si to pamatoval,“ řekl už dříve v sezoně. Pittsburgh nevyhrál sérii play-off od roku 2018 a Malkin si uvědomuje, že času moc nezbývá.

Zdraví mu teď naštěstí drží. Po dvou kompletních sezonách bez vynechaného zápasu ho v posledních týdnech trápily potíže se zraněními, ale vyšetření kolene ukázalo, že není vážně poškozené. „Cítil jsem úlevu, protože už jsem měl dvě velké operace na druhém koleni. Při takovém zranění vám hlavou proběhne spousta špatných myšlenek,“ přiznal.

