Pittsburgh může do čela konference. Ukončí Montreal bídu?

V noci ze čtvrtku na pátek se fanoušci NHL tradičně nebudou nudit. Na programu je hned 10 duelů, přičemž největší tahák začne od 1:00 v Torontu, který přivítá Pittsburgh. Tučňáci by rádi zvítězili v pátém zápase v řadě, v případě výhry navíc půjdou do čela Východní konference. Vyrovnaný střed tabulky Západní konference nabídne tři hodiny po půlnoci klání mezi Edmontonem a Anaheimem.

Loňský finalista z Montrealu se stále nemůže zvednout z úplného dna NHL. Od 29. prosince zvítězil jen jednou. Canadiens vstupují do duelu se St. Louis s bilancí osmi proher v řádné hrací době v řadě, a proto Bluesmani budou velkým favoritem. V obou předchozích zápasech nasázeli pět branek.

Newyorští Rangers se vrátili zpět na vítěznou vlnu. Posledně bojovali s Bostonem o vítězství až do deváté série nájezdů, ve které nakonec uspěl obránce Jezdců Miller. Svěřenci kouče Gerarda Gallanta se na domácím ledě představí popáté v řadě, přičemž ve třech případech byli bodově úspěšní. Obstojí i proti Detroitu, který na divokou kartu zaručující postup do play-off ztrácí osm bodů?

O vyřazovací části rozhodně nemůže být řeč ve Philadelphii. Už se zdálo, že se Letci zvednou, jenže z posledních tří zápasů získali jeden bod a dohromady inkasovali hned patnáct branek. V zákulisí se navíc stále hlasitě hovoří o případném přesunu kapitána Clauda Girouxe do Colorada. Proti Washingtonu ale ještě bude bojovat na straně celku z Pensylvánie.

Ve formě hrající Pittsburgh může poskočit na první místo Východní konference, což by před sezonou málokdo čekal. Crosby a spol. budou útočit na pátou výhru v řadě, ale protivníka nebudou mít snadného. Toronto sice v posledních dnech nepůsobí moc přesvědčivě, avšak i nadále se drží mezi širší špičkou soutěže. Hodinu po půlnoci změří síly i Buffalo s Ottawou.

Ostrované jsou sice kousek za polovinou základní části, nicméně nic nenasvědčuje tomu, že by letos měli zopakovat dvě předchozí semifinálové sezony. Od play-off je dělí propastných 18 bodů, navíc mají v zádech tři prohry za sebou. Do New Yorku tentokráte přijede Boston, který se znovu musí obejít bez Brada Marchanda. Kapitán Patrice Bergeron by však po zranění už nastoupit měl.

Winnipeg střídá výhry s porážkami. Naposledy dokázal zdolat na domácím ledě silnou Minnesotu. Teď se chystá na Seattle, který je na tom s formou podobně. Zajímavý souboj mezi Dominikem Kubalíkem a Jakubem Voráčkem bude k vidění od 2:30. Columbus by svému soupeři rád oplatil měsíc starou porážku 2:4.

V zápase mezi Edmontonem a Anaheimem lze těžko hledat nějakého favorita. Oba týmy jsou na tom bodově shodně, avšak Kačeři odehráli o tři zápasy více. Body z tohoto utkání by v konečném zúčtování mohly být nesmírně cenné, neboť oba celky jsou v tuto chvíli na hraně postupu do play-off. Olejáři ale mají formu, vyhráli už třikrát v řadě. Ducks jsou na tom přesně opačně.

Žraloci patřili mezi nejpříjemnější překvapení začátku soutěže, avšak v posledních dnech a týdnech na své konkurenty začínají ztrácet. V únoru ještě nevyhráli. Tuto nelichotivou vizitku se pokusí napravit s Vancouverem, který už San Jose v tabulce přeskočil. Kosatky vyhrály tři poslední vzájemné zápasy, San Jose je naposledy porazilo v prosinci 2019.

