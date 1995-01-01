Pittsburgh hledá novou tvář klubu. Zatím ale s trejdem neuspěl nikde

9. července 13:00David Zlomek
Zdá se, že snaha Pittsburghu Penguins o zisk dallaské hvězdy Jasona Robertsona definitivně vyšuměla do prázdna. Generální manažer Kyle Dubas ale zbraně neskládá a s volným prostorem pod platovým stropem dál vymýšlí, jak k stárnoucímu jádru kolem Sidneyho Crosbyho a Jevgenije Malkina přivést velkou rybu. Podle nejnovějších zpráv ze zámoří se pozornost Tučňáků přesunula do Kanady, novým cílem má být švédský centr Elias Pettersson z Vancouveru Canucks.
Jednání jsou však od samého začátku extrémně složitá a naráží na hráčovu lukrativní smlouvu i neústupné požadavky protistrany.
Informace o zájmu Penguins poprvé zmínil analytik Tyler Kennedy z lokální stanice 93.7 The Fan. Vancouver je podle něj ochotný o výměně své bývalé nedotknutelné hvězdy jednat, ale klade si tvrdou podmínku. Opačným směrem by musel zamířit talentovaný mladík Ben Kindel.
A právě to je bod, na kterém se zatím celý proces zasekává. Kindel má za sebou solidní ročník (17 gólů a 35 bodů v 77 zápasech) a hlavně mimořádně příznivý nováčkovský plat s cap hitem 975 tisíc dolarů. Vedení Pittsburghu v něm vidí cenný stavební kámen budoucnosti a obětovat ho za hráče, jehož forma nabrala pád, se Dubasovi příliš nechce.
Zatímco Kindel hraje takřka zadarmo, Petterssonův kontrakt představuje jednu z nejtěžších účetních zátěží v celé NHL. Švédský centr má před sebou ještě šest let ze své osmileté smlouvy, která z klubové kasy ročně ukrojí 11,6 milionu dolarů.
Když tuto smlouvu Pettersson před pár lety podepisoval, vypadal jako nastupující dominantní ofenzivní síla a jeden z nejlepších centrů ligy. Jenže od té doby se jeho výkony výrazně zhoršily. Ačkoliv jeho defenzivní hra zůstává na vysoké úrovni, jeho produktivita spadla. V uplynulém ročníku nasbíral na své poměry chabých 51 bodů, což při platu přesahujícím 11 milionů bije do očí. Pokud si jej Vancouver nehodlá alespoň částečně nechat na výplatní pásce, bude pro kohokoliv těžké takový risk podstoupit.
Pittsburgh sice momentálně disponuje polštářem zhruba 17 milionů dolarů a teoreticky by mohl Petterssonův kontrakt absorbovat v plné výši, Kyle Dubas se ale nejspíš pokusí do trejdu přibalit i nějakou nevýhodnou smlouvu, aby finanční ránu zmírnil. Spekuluje se především o obránci Ryanu Gravesovi, kterému zbývají ještě tři roky s platem 4,5 milionu dolarů. Jeho přesun by Vancouveru mimo jiné pomohl dosáhnout na platovou podlahu (cap floor).
Celá sága má ještě jeden velmi pikantní rozměr. Známý insider Elliotte Friedman v podcastu 32 Thoughts připomněl, že se Pittsburgh už jednou o podobný trejd pokusil. Známý novinář nicméně naznačuje, že vidina spolupráce s Crosbym a Malkinem by mohla být pro trápícího se Švéda ideálním restartem.