Pittsburgh hlásí návraty do tréninku s plnou zátěží

Tučňáci se v letošním ročníku potýkají s četnými zraněními. Dlouhou dobu byli mimo například Brian Dumoulin, Kasperi Kapanen, Brandon Tanev a také Jevgenij Malkin. První dva už se dostali do zápasového tempa, druzí dva nikoliv, ale poslední zprávy z tábora Pittsburghu jsou pro fanoušky tamního celku přívětivé.

Asi nejvíce očí je nyní upřeno na osobu Jevgenije Malkina, který vinou zranění ve spodní části těla vynechal už jednadvacet po sobě jdoucích zápasů. Ruský útočník už však trénoval v dresu s plnou zátěží a zúčastní se následujícího tripu Pittsburghu, který začíná v noci ze čtvrtka na pátek, kdy se Pens utkají s Capitals v hlavním městě USA.

Prezident hokejových operací Pittsburghu Brian Burke řekl, že je velmi pravděpodobné, že Jevgenij Malkin zasáhne do nějakého ze čtyř zápasů během tripu ve Washingtonu a Philadelphii.

Malkin byl v tréninku už také součástí přesilovek, kde nahradil Jareda McCanna, když se připojil k Sidneymu Crosbymu, Jakeu Guentzelovi, Bryanu Rustovi a Krisu Letangovi. Čtyřiatřicetiletý ruský útočník trénoval ve druhé formaci, kde bude nejspíše hrát s Kasperim Kapanenem, se kterým si těsně před zraněním herně dobře rozuměl. Doplnit by je mohl Jared McCann, Jason Zucker nebo Jeff Carter.

„Přemýšlím o tom, že asi budeme hrát zase spolu. Myslím si, že nám to spolu dobře fungovalo před zraněními, takže se už nemůžu dočkat, až si spolu zase zahrajeme. Snad to bude co nejdřív,“ okomentoval současné dění v týmu Kasperi Kapanen.

Situace se zlepšuje také okolo Fredericka Gaudreaua, který zmeškal vinou zranění ve spodní části těla posledních sedm zápasů. Také tento útočník už trénoval s plnou zátěží, a to po boku Coltona Scevioura a Evana Rodriguese ve čtvrté formaci.

Také Brandon Tanev už se cítí lépe. Devětadvacetiletý útočník Tučňáků už také trénoval alespoň v rámci taxi squadu, takže i s ním to vypadá směrem do play off nadějně. S týmem odcestuje již na zmíněný čtyřzápasový trip.

Pro kouče Mikea Sullivana bude nyní těžké poskládat tým tak, aby fungoval na správné vlně. Tučňáci budou mít totiž v závěru základní části v podstatě pět solidních útočných formací a bude otázkou, kteří hráči si vylosují černého Petra, a budou tak čekat na případný další výpadek ze sestavy. Podle formací z tréninku Pens to nyní vypadá, že se do sestavy nevleze zdravé duo Mark Jankowski, Sam Lafferty, se kterými také trénoval Jevgenij Malkin v rámci pátého útoku.

