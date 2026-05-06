Pittsburgh chystá čistku, Crosby přijde o parťáky. A možná se udělá místo pro Nurse

16. června 10:30David Zlomek
Letní trh v NHL se rozjíždí a v Pittsburghu to může pořádně jiskřit. Generální manažer Kyle Dubas sice vyloženě netlačí na výměnu svých osvědčených útočníků Bryana Rusta či Rickarda Rakella, ale stejně jako loni v létě jsou oba k dispozici. Zkušení forvardi v uplynulé sezoně patřili k hlavním motorům, které dovedly Tučňáky zpět do play-off, jenže za správnou cenu se vedení dle portálu The Athletic případnému trejdu bránit nebude.
O oba hráče je na trhu zájem, otázkou však zůstává, jak velký nakonec bude. „Oba hráči jsou za tu správnou cenu rozhodně k dispozici,“ potvrdily pod rouškou anonymity zdroje přímo zevnitř pensylvánské organizace.
Mnohem větší pozdvižení vzbuzuje v posledních dvou letech čtyřiatřicetiletý Rust. V uplynulé sezoně nezklamal, v 72 zápasech nasázel 29 gólů a s 65 body si dokonce vytvořil kariérní maximum. Navíc je to fantastický hráč do oslabení, respektovaný lídr a preferované pravé křídlo kapitána Sidneyho Crosbyho. Dubas ho rozhodně nevymění jen proto, aby udělal nějaký obchod. Pokud ale přijde ideální nabídka, Rust se může stěhovat, tím spíš, že jeho smlouva s cap hitem 5,125 milionu dolarů platí až do roku 2028 a neobsahuje absolutně žádnou klauzuli o nevyměnitelnosti.
Velmi podobná je i situace kolem třiatřicetiletého Rakella. Přestože je to rozený křídelník, dokázal perfektně zaskočit na pozici centra a ročník zakončil s bilancí 24 gólů a 48 bodů v 60 zápasech. Řada lidí očekávala, že ho Tučňáci vymění už před uzávěrkou přestupů, ale žádná z nabídek nebyla natolik lákavá, aby Dubas kývl.
Rakellovi zbývají ze smlouvy s cap hitem pěti milionů dolarů ještě dva roky a disponuje seznamem osmi týmů, kam nemůže být vyměněn. Díky rostoucímu platovému stropu NHL je však jeho cena pro konkurenci stále poměrně rozumná. „Dubas nehledá jen draftové volby nebo talenty, i když se jim jako doplňku rozhodně nebrání. Chce hlavně mladé hráče, kteří dokážou Penguins pomoci okamžitě a zároveň mají budoucnost,“ poodhalují zdroje strategii.
Na pomyslné prodejní listině navíc figuruje i další obrovské jméno, devětatřicetiletý obránce Kris Letang. I on je k dispozici, má to ovšem podstatný háček. Jeho stávající smlouva totiž obsahuje plnou klauzuli o nevyměnitelnosti, a jakýkoliv odchod by tak musel sám schválit. Zlom nastane až prvního července, kdy se tato absolutní kontrola změní na seznam deseti povolených klubů, kam odejít může. V současné chvíli se nepředpokládá, že by o stárnoucího beka stály zástupy zájemců, jelikož za sebou nemá vůbec dobrou sezonu a na ledě byl velmi často přítěží.
Aby spekulací nebylo málo, v posledních zprávách se s Pittsburghem začalo velmi hlasitě spojovat jméno urostlého obránce Darnella Nurse z Edmontonu. Mezi ním a Dubasem totiž existuje silná vazba, jelikož jednatřicetiletý bek patřil ke klíčovým hráčům Soo Greyhounds v době, kdy Dubas dělal v tomto juniorském týmu OHL generálního manažera. Klasická hokejová výměna kus za kus je ale v tomto případě prakticky vyloučena. Nurse se v poslední době trápí a jeho děsivý kontrakt na 9,25 milionu dolarů bude platový strop dusit ještě další čtyři roky. Smysluplný scénář by tak existoval pouze ve chvíli, kdy by Oilers přidali opravdu tučné lákadlo navíc, ať už v podobě ponechání si části jeho masivního platu nebo třeba odkoupením problematické smlouvy obránce Ryana Gravese.