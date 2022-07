Pikantní výměna! Zacha míří do Bostonu

První podstatná výměna dne plného událostí nese český podpis. New Jersey Devils vyměnili práva na podpis Pavla Zachy do Bostonu. V organizaci, která je každou minutou blíž k podpisu Johnnyho Gaudreaua, strávil Zacha sedm let.

O Zachově osudu se psalo poměrně četně už od zimy, kdy velký zájem projevoval Vancouver. Nakonec si Čecha Devils ponechali. O budoucnosti Pavla Zachy nebylo úplně jasno ani v posledních dnech, nyní se ukazuje proč.

Zacha je v současnosti bez smlouvy a má status chráněného volného hráče, což hraje do karet Bostonu – tedy pokud si ho bude chtít ponechat.

Boston se naopak zbavil Erika Hauly, který má na rozdíl od českého útočníka smlouvu ještě na sezonu. Výměna byla čistě hráč za hráče.

Zatímco Zacha může svou kariéru v Bostonu po boku českých borců opět nakopnout, u Hauly je osud poměrně nejednoznačný. Když se totiž objevilo, že Zacha odchází, mohlo se zdát, že si Devils dělají místo pod platovým stropem na již zmiňovaného Gaudreaua.

Nebylo by tak překvapením, kdyby se Haula ještě někam stěhoval. Bláznivý den teprve začíná.

