Pikantní spekulace! Po Gaudreaovi touží Devils

Tak to by byl přestup! Jeden z největších trháků tohoto léta by mohl změnit působiště. Johnny Gaudreau se sice vyjádřil, že by v Calgary rád zůstal, nicméně je otázkou, jakou smlouvu mu bude moct kanadská organizace nabídnout. Nejistá situace vzbuzuje pozornost u řady týmů, nejvíce údajně u New Jersey!

Jako první je nutno říct, že Calgary dle svých slov udělá vše proto, aby Gaudreau zůstal. Flames ale také stojí o setrvání Matthewa Tkachuka, což by znamenalo dvě obří smlouvy. Jestli si je mohou dovolit, to musí v Calgary zvážit sami.

Jisté je, že Gaudreau bude chtít opravdu pořádný balík. I proto chtějí mít Flames jasno daleko před začátkem otevření trhu. To aby v případě nedohody s americkým útočníkem měli dostatek času na nalezení náhrady.

Nebylo by tedy zas takovým překvapením – i přes veřejné vyhlášení obou stran o zájmu další spolupráce – kdyby se jeden z nejproduktivnějších borců základní části ocitnul bez smlouvy.

Pokud by se tak stalo, mohutně by po něm skočilo New Jersey. Shoduje se v tom více novinářů, například Pierre LeBrun či Hailey Salvianová.

Druhá zmiňovaná například píše: „Kromě prodloužení v Calgary je New Jersey nejpravděpodobnější variantou. Mají místo pod platovým stropem, mladé a talentované jádro týmu a taky touhu uspět.“

Všechno by do sebe zapadalo, jelikož generální manažer Devils se vyjádřil, že by rád získal hráče, který bude mít okamžitý vliv na tým a že je ochotný se klidně vzdát druhého výběru v draftu. To by samozřejmě nebylo potřeba, pokud by byl Gaudreau volný hráč, nicméně hovoří to o touze vyšplhat se ze spodních pater.

Gaudreau se navíc ve státě New Jersey narodil, to by mohlo být další plus. Tím největším je pochopitelně zmiňovaný prostor pod platovým stropem, jelikož Johnny Hockey bude chtít něco k desíti milionům dolarů.

Spoustu místa bude mít i Seattle, jehož LeBrun označuje za nenápadného kandidáta na Gaudreaův podpis. „Nikdo o nich moc nemluví, ale v létě budou mít spoustu peněz a čekám, že na trhu budou pořádně agresivní,“ dodal.

Kde vidíte Gaudreauovu budoucnost vy?

