Pierre-Luc Dubois má jasno. Chce do Montrealu

Není to nic nového – Pierre-Luc Dubois chce změnit působiště. O jeho touze se ví už nějakou dobu. Poté, co nespokojeně odešel z Columbusu, si nezamiloval ani Winnipeg. Rád by změnu. Ve svých představách má jasno, ideální destinací je Montreal.

Jaképak tajnosti, chtělo by se říct. Informace z médií o vysněném angažmá potvrdil přímo Duboisův agent Pat Brisson.

„Montreal je město, ve kterém by... Můžu o tom mluvit, protože zatím nemá smlouvu, je chráněným volným hráčem,“ osvětloval situaci Brisson. „Montreal je město, ve kterém by rád hrál. To je asi vše, co k tomu řeknu.“

Neřekl toho sice moc, ale výpovědní hodnotu to má víc než velkou. Málokdy se totiž stane, že hráč veřejně vysílá signály, že chce pryč. Vypovídajícím gestem byla i Duboisova účast na nedávném draftu právě v Montrealu. Doufal totiž, že výměna do frankofonní metropole přijde už tam.

A doufají i Canadiens, zájem je totiž oboustranný! A to už delší dobu. Dle informací portálu The Athletic měli na Duboise zálusk už při jeho draftu. Tehdy vybíral Edmonton ze čtvrtého místa. Canadiens byli domluveni, že pokud nebude Dubois vybrán v top tři, pošle do Oilers Subbana výměnou za jejich výběr. Dubois by byl jejich.

Jak to ale bylo, víme všichni. Canadiens se tak musí snažit teď. Taky ale můžou vyčkat a nikam nespěchat. Dubois totiž za dva roky nabude statusu nechráněného volného hráče.

To by pak bylo velice lehké. Na kalendáři by se objevil datum prvního července, tedy obvyklého data, kdy se otevírá trh s hráči, a Dubois by podškrtl dlouhodobou smlouvu ve svém vysněném týmu.

Do té doby se v klidu mohou Canadiens posouvat nastoleným směrem. Navíc Suzuki, Dach, Caufield či Slafkovský mohou být za dva roky ještě většími hvězdami než teď. Doplňte si mezi ně Duboise – Habs by měli rázem jeden z nejlepších útoků ligy!

