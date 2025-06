Pickard si říká o brankářský trůn v Edmontonu. Ze záplaty se stává hrdina finále

V každém týmu se najde někdo, kdo se sice neobjevuje na titulních stránkách, ale bez něj by všechno spadlo jako domeček z karet. V Edmontonu tohle místo letos patří Calvinu Pickardovi. Brankáři, kterému většina hokejového světa říká „journeyman“. Překládá se to jako „cestovatel“, ale v NHL je to spíš synonymum pro věčného náhradníka. Jenže Pickard má k tomu přídavku letos sakra daleko.

Ve čtvrtém finále Stanley Cupu naskočil ve chvíli, kdy to s Oilers vypadalo hodně bledě. Po hrůzostrašném prvním dějství vedla Florida 3:0 a Stuart Skinner, který dostal přednost v brance, byl znovu stažen. Do akce šel Pickard. Chladný, klidný a připravený. Zastavil 22 z 23 střel, vytáhl klíčové zákroky a stal se nečekaným strůjcem comebacku, který Edmonton dotáhl až do prodloužení. A tam to Leon Draisaitl dorazil.

Pickard? V tu chvíli už měl za sebou zákrok večera, když v nastaveném čase vytěsnil ránu Sama Bennetta na břevno. V tu chvíli to nebyl náhradník, ale jistota. A jak řekl sám Draisaitl: „Těžko popsat, v jak složité situaci šel do hry. Byl ztuhlý, tým prohrával o tři góly. Ale podržel nás a přesně takové zákroky jsme potřebovali. Je to náš tichý hrdina.“

Oilers se teď vracejí domů za stavu 2:2 a všichni se ptají: kdo půjde do brány v pátém zápase? Rozhodnutí trenéra Knoblaucha zatím nepadlo. Ale pokud existuje něco jako momentální forma, Pickard má jednoznačně navrch. Navíc je v play off zatím neporažený – sedm startů, sedm výher, solidní statistiky a hlavně klid, který přináší v klíčových chvílích.

Tahle sezona je pro Pickarda zlomová. Ve svých 33 letech se konečně usadil v NHL, a i když začínal jako pojistka v AHL, nakonec se stal jedním z důvodů, proč Oilers přežili krizi v prvním kole proti Los Angeles. Tehdy naskočil za stavu 0:2 na zápasy, vyhrál šest utkání v řadě a rozjel cestu až do finále. Po návratu Skinnera se stáhl do pozadí, ale teď je zpět a ve velkém stylu.

V Edmontonu si ho oblíbili všichni. Hráči, trenéři, fanoušci. Není to žádná hvězda, ale přesně takový typ, co drží šatnu pohromadě. „Máme důvěru v oba gólmany,“ řekl Corey Perry. „Ale Calvin má dar udělat klíčový zákrok v ten nejdůležitější moment.“

Pickard teď stojí na prahu dalšího důležitého startu. A i když papírově pořád zůstává dvojkou, málokdo by se divil, kdyby dostal důvěru i pro Game 5. Ne proto, že Skinner je špatný, ale protože Pickard je právě teď výborný.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+