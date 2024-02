Philadelphia zvolila dvacátého kapitána v historii. Byl ideální volbou, řekl Briere o Couturierovi

Philadelphia Flyers zná jméno svého dvacátého kapitána v historii organizace. Tento týden byl do této funkce zvolen jednatřicetiletý Sean Couturier, který celou kariéru odehrál právě v dresu Letců. Ti jej draftovali v roce 2011 jako osmého v pořadí.

Philadelphia vstoupila do NHL v roce 1967 a od té doby nosilo kapitánské céčko devatenáct hokejistů. Naposledy jako kapitán sloužil Claude Giroux mezi lety 2012 a 2022, než v průběhu sezony 2021/22 odešel na Floridu. Čekání na nového kapitána zabralo zhruba dva roky, než byl ve středu jmenován rodák z Phoenixu, jenž má americké i kanadské občanství a reprezentuje Kanadu.

„Dozvěděl jsem se to těsně před středečním tréninkem,“ řekl Couturier, kterému novinku oznámil hlavní trenér John Tortorella. „Jsem opravdu poctěn, že budu na dresu nosit céčko.“

Couturier během svého působení ve Philadelphii nezažil pouze Claudea Girouxe v roli kapitána, ale v sezoně 2011/12 mohl krátce v této roli vidět i Chrise Prongera. „S Claudem jsem hrál jedenáct let, byl to velký vůdce. Opravdu soutěživý kluk, který tu byl neustále pro své spoluhráče. Hodně jsem se toho od něj naučil. Na začátku kariéry jsem se dostal trochu i ke Chrisovi Prongerovi. Během kariéry jsem byl v blízkosti několika dobrých veteránů a jak jsem do ligy pronikal, hodně jsem se toho od nich naučil,“ řekl s tím, že by rád své zkušenosti nyní předával mladým spoluhráčům také on.

„Je to vážně velká čest. Je to ještě o to výjimečnější, že se jedná o natolik prestižní organizaci. Tohle město je můj domov a mám to tu rád,“ pokračoval Couturier, který za Flyers odehrál v základní části 771 zápasů s bilancí 191+302. „Na mně ani na mé hře a na tom, jak k věcem přistupuji, se tím ale nic nezmění. Mám své spoluhráče rád a líbí se mi, jak jsme jako parta vyrostli. Chci se ujistit, že budeme pokračovat ve správné cestě,“ dodal.

Pro zvolení Couturiera do role kapitána rozhodlo nejen to, že je jedním z nejstarších hráčů týmu a fakt, že za Flyers odehrál celou kariéru, ale i jeho přirozené vůdčí schopnosti a respekt, který k němu spoluhráči chovají. Navíc má smlouvu ještě na šest let.

„Sean Couturier byl ideální volbou pro příštího lídra Philadelphie Flyers,“ řekl na jeho adresu generální manažer Daniel Briere, jenž s ním také dvě sezony odehrál, než v roce 2013 odešel do Montrealu. „Sean tu byl draftován a Philadelphia se stala jeho domovem. Osobně jsem viděl jeho vývoj ze zodpovědného útočníka až po jednoho z nejlepších obousměrných centrů v lize.“

První zápas v roli kapitána ovšem Couturierovi nakonec trochu zhořkl. Na ledě Toronta jeho Flyers sice stáhli ztrátu z 1:3 na 3:3, ale nakonec stejně padli 3:4 po prodloužení.

