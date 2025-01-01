Pettersson jde soupeřit i proti sobě: Jsem hladový. Ta sezona byla zklamání

7. srpna 10:00David Zlomek
V minulé sezoně to byl Elias Pettersson, kdo zmizel. Ne soupeři, ne puk, ale on sám. Ze 102bodového tahouna Vancouveru Canucks se během roku stal hráč, který vypadal, jako by na ledě nechtěl být. Teď ale tvrdí, že se všechno mění.
„Vím, čeho jsem schopný,“ říká Pettersson pro NHL.com. „Pro mě je tohle sezona odplaty. Nejsem spokojený s tím, co bylo.“
Loni odehrál jen 64 zápasů, ve kterých nasbíral 45 bodů – v porovnání s předchozí sezonou, kdy měl 89, to byl volný pád. A ještě tvrdší přistání po podpisu obřího osmiletého kontraktu na 92,8 milionu dolarů.
„Jsem zdravý, můžu jsem trénovat naplno,“ přiznává. „Teď mě nic nebrzdilo, žádné zranění. Snažím se zesílit, nabrat pár kilo, zrychlit. Všechno to směřuje k tomu být lepší.“
Loňské zklamání se netýkalo jen jeho osobních čísel. Vancouver neudržel formu z předchozí sezony, neproklouzl do play-off a nakonec skončil šest bodů za St. Louis. Celý tým šel dolů a Pettersson s ním. „Učím se z toho, co se stalo, abych do nové sezony vstoupil jako vyzrálejší hráč,“ říká s klidem. Žádná výmluva, žádné házení viny na spoluhráče nebo trenéry.
Právě naopak, v klubu chce znovu zaujmout roli lídra. Pomáhá mladším Švédům na soupisce, třeba Jonathanu Lekkerimäkimu nebo Linusi Karlssonovi, stejně jako obránci s totožným jménem.
„Když je vidím, vzpomenu si, jaké to bylo pro mě, když jsem do ligy přišel. Všichni mají obrovský potenciál. Snažím se být jim oporou a dobrým spoluhráčem,“ říká.
Do nové sezony vstoupí s novým spoluhráčem v útoku, z Edmontonu přišel Evander Kane. „Byl jsem fakt rád, když jsem tu výměnu viděl. Přesně takového hráče potřebujeme. Je tvrdý, umí dát gól.“ A ještě lepší zpráva? Brock Boeser zůstává. Podepsal sedmiletou smlouvu. „Je skvělé, že zůstáváme pohromadě. Mám z toho radost.“
