Petry se stěhuje podruhé během pár dní. Tentokrát do Detroitu

Byl součástí velké výměny, ve které hrál hlavní roli Erik Karlsson. Jeff Petry opustil Pittsburgh, aby přešel do Montrealu. Tam o něj také ale tolik nestáli, jelikož byl tento obránce včera vyměněn do Detroitu.

Po více než sedmi letech v Montrealu byl Petry loni v červenci vyměněn do Pittsburghu. Během svého působení v Penguins si připsal pět gólů a 26 asistencí v 61 zápasech. S Crosbym a spol. si ale zahrál jen rok, přišla totiž další výměna.

Návrat do Montrealu byl ale miniaturní, včera ho totiž Canadiens vyměnili za čtvrté kolo draftu a obránce Gustava Lindstroma do Detroitu.

„Obecně jsem zastáncem toho, že ať už jde o hráče nebo lidi, je třeba dělat správné věci. Slíbil jsem Petrymu, že budeme urychleně pracovat na jeho přestupu a že to nebudeme protahovat a snažit se maximalizovat hodnotu výměny,“ prozradil šéf Montrealu Kent Hughes.

Pro Montreal jde opět o zisk dalších cenných výběrů v draftu, pro Detroit to znamená další krok dopředu.

Red Wings dobře rozšířili soupisku, navíc Petry na základě minulých výměn zasáhne do platového stropu jen 2,3 miliony, do zadních řad přinese ofenzivní choutky a pro něj samotného je to pěkný návrat domů.

Co však činí obchod trochu hůře pochopitelným, je přetlak, který má nyní Detroit v obraně. Red Wings mají nyní na soupisce sedm hráčů, kteří hrají v NHL pravidelně. Jsou to hráči, jejichž smlouvy a životopisy je činí těžko vyškrtnutelnými. A co je možná ještě důležitější, mají také řadu mladých obránců připravených začít se ucházet o minuty v NHL v čele s šestkou draftu 2021 Simonem Edvinssonem.

Petry je možná nejlepší z letních obranných akvizic Detroitu a v příští sezóně by klidně mohl hrát v prvních dvou obranných párech. Když ale budou všichni zdraví, bude teď sedět třeba Olli Määttä, s nímž Red Wings prodloužili smlouvu o další dvě sezony. Nebo Shayne Gostisbehere, kterého přivedli na základě smlouvy na 4,125 milionu dolarů, aby pomohl přesilovkám. Nebo Ben Chiarot či Justin Holl, dva ze tří nejlépe placených obránců, kteří mají ještě tři roky a mají přinést fyzickou sílu a obranu do zadních řad.

Pro trenéry jde o příjemné dilema, nicméně pro mladíky v systému zase tolik ne. Bude zajímavé sledovat, jak se situace vyvine.

