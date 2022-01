Pět let mimo? Žádný problém! Martin skoro vymazal Floridu

Kdo sledoval informace před utkáním Vancouveru a Floridy, musel jít jasno. Tady Panthers napodobí střelnici z Edmontonu a smetou i Canucks. Důvod? Domácím vypadla brankařská dvojice, a tak musel chytat Spencer Martin. Tedy gólman, který se v NHL objevil naposledy před pěti lety.

Thatcher Demko i Jaroslav Halák vypadli kvůli pozitivním testům na koronavirus. Canucks navíc chyběli i další hráči prvního týmu, kteří se objevili na COVID protokolu.

Šanci v brance tak dostal šestadvacetiletý Spencer Martin. A ostuda z toho nebyla, ba naopak! Pochytal hned třiatřicet střel z hokejek Floridy, za svá záda pustil jediný puk.

„Je těžké vyjádřit mé pocity slovy… Cítím se úžasně,“ povídal po zápase gólman.

Ten se do zápasu NHL dostal po pěti letech. Kariéru měl přitom rozjetou slibně. V roce 2013 si ho na draftu vybralo Colorado už ve třetím kole, nicméně za organizaci z Denveru odchytal pouze tři utkání v sezoně 2016/17.

Celou kariéru paběrkuje ve farmářské AHL, několikrát se objevil i v nižší ECHL. I proto bylo překvapením, když si s přehledem poradil se střelci Floridy. Hrát po pěti letech NHL a proti jednomu z nejlepších celků ligy si připsat úspěšnost zákroků přes 97 %? Více než slušné.

„Strašně se mi líbí, když hráči z farmy dostanou šanci a chytí ji za pačesy,“ usmíval se po utkání trenér Canucks Bruce Boudreau. „Spencer nás ohromil. Takový výkon proti nejvíce skórujícímu týmu ligy, to je něco.“

Loni v létě se stal nechtěným. Působil v organizaci Tampy Bay, kde zastával roli brankáře pro taxi squad, nicméně když se Vancouver ozval, že by ho vzal, Blesky neměly nic proti. Dokonce ani nechtěly žádnou protihodnotu.

Neznamenalo to však, že by měl Martin cestu do brankoviště farmy Vancouveru umetenou. V týmu působil jako trojka za dvěma nadějemi Michaelem DiPietrem a Artursem Silovsem.

Postupně ale začal chytat on a vysloužil si povolání do prvního týmu, přesněji opět do taxi squadu.

„Byl úžasný. Vypadal strašně sebevědomě. Odehrál vynikající zápas, několikrát nás podržel. Je super vidět takový příběh,“ dodal obránce Tyler Myers.

