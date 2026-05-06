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NHL

Pět let konstantního zlepšování! V Utahu spokojenost a nová víceletá smlouva

22. června 16:47

Jiří Lacina

V organizaci působí už pět sezón, letos dotáhl mužstvo do play off. Vedení je spokojené a tak nabídlo Andre Tourignymu prodloužení spolupráce. Stávající smlouva měla trvat už jen rok.

„Jsem vděčný, že můžu pracovat s tak výjimečným trenérským týmem a partou hráčů, jejichž tvrdá práce a oddanost vytvořily kulturu, na kterou můžeme být hrdí,“ pronesl Tourigny po podpisu. „Moje rodina a já Utah milujeme. Těšíme se, že zde zapustíme kořeny.“

Smlouvu prodloužil i asistent Blaine Forsythe. Někdejší člen trenérského štábu Washingtonu Capitals během vítězného tažení 2018.

„Andre i Blaine byli oba klíčem při budování základů naší organizace a budou klíčoví pro náš další úspěch a vedení do budoucna,“ řekl generální manažer Mammoth Bill Armstrong. „Andre je vynikající vůdce, komunikátor a člověk, kterého naši hráči i personál respektují. Blaine je zkušený trenér se znalostmi, který získal Stanley Cup, a má silné zkušenosti s vedením přesilovek.“

V Arizoně a následně Utahu působí coby hlavní trenér od roku 2021. Za tu dobu má bilanci 170 výher, 195 proher a 45 porážek v prodloužení. Bodově se mu mančaft pod rukama každý rok zlepšuje (57 – 70 – 77 – 89 – 92). Letos poprvé ochutnal pohárové boje. Mammoth prohráli s Vegas Golden Knights v prvním kole Západní konference v šesti zápasech.

Tourigny je tak spolu s Paulem Mauricem jediným trenérem v historii ligy, který dokázal v prvních pěti sezónách navyšovat počet vítězství. Maurice to dokázal s Hartfordem a Carolinou dokonce šestkrát (1995-2001). Je také jedním z tria trenérů (spolu s Johnem Tortorellou a Dougem Carpenterem), kteří se po vstupu do NHL dokázali pětkrát zlepšit bodově.

Životnost trenérů v NHL se povážlivě krátí. Tourigny je už nyní čtvrtým nejdéle sloužícím koučem v NHL, hned za Jonem Cooperem z Tampy Bay (začal 25. března 2013), Jaredem Bednarem z Colorada (25. srpna 2016) a Rodem Brind'Amourem z Caroliny (8. května 2018).

Vedl také Kanadu na mistrovství světa v letech 2023 a 2024, kde v roce 2023 získal zlato.

Utah podepsal na post asistenta rovněž Adama Footea, do 19. května kouče Vancouveru.

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