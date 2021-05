Pět duelů NHL: Devět týmů už má jasno, naději ještě živí Vancouver

Hned čtyři středeční utkání National Hockey League budou soubojem týmu z elitní šestnáctky proti mužstvu, které již nemá šanci do vyřazovací části postoupit. Jedinou výjimkou je střetnutí Vancouveru s Edmontonem.

01:00 Buffalo Sabres – New York Islanders

Buffalo už směřuje svou pozornost spíše k příští sezoně. Buffalo letošní ročník nikterak nezářilo a byť to před sezonou vypadalo papírově na silnější sezonu, nestalo se tak. S největší pravděpodobností navíc skončí Šavle na posledním místě Východní divize. Po třiapadesáti odehraných zápasech ztrácí na předposlední New Jersey šest bodů.

Pozitivně mohou brát alespoň poslední utkání. To Buffalo zvládlo poměrem 4:2 proti Islanders, když v brance zazářil při své premiéře mezi elitou osmadvacetiletý Michael Houser.

Nyní mají Ostrované možnost odvety. Každopádně nálada v newyorské kabině je o něco veselejší, vždyť čtyři zápasy před koncem základní části mají svěřenci Barryho Trotze zajištěný postup do vyřazovací části.

01:00 New Jersey Devils – Boston Bruins

Také v Prudential Center se chystá odveta.

Předchozí střetnutí mezi New Jersey a Bostonem dopadlo lépe pro hosty. V noci z pondělí na úterý zvítězili Bruins 3:0, když se gólově prosadili Nick Ritchie, Patrice Bergeron a Matt Grzelcyk. Čistým kontem přispěl bezchybný Tuukka Rask.

A jak to vypadá se vstupenkami do play-off? New Jersey se podle předpokladů mezi šestnáct nejlepších nepodívá a v mimosezonním období nadále bude pokračovat v přestavbě mužstva. To Medvědi opět zaútočí na nejcennější trofej.

01:00 Philadelphia Flyers – Pittsburgh Penguins

Derby o Pensylvánii, nicméně oproti loňsku se jeden ze soupeřů do play-off neprobojoval.

Byť byli Letci před sezonou pasování na daleko lepší umístění, a to kvůli sympatickým výkonům v minulém ročníku, letos to neklaplo. Karty ve Východní divizi jsou rozdané, postupová čtyřka je ale pro Philadelphii příliš daleko.

Flyers jsou šestí a na čtvrté Islanders jim chybí hned čtrnáct bodů. Tolik za čtyři zbývající utkání zkrátka nelze nasbírat.

O Stanley Cupu však nadále může snít Pittsburgh. Parta včele s hvězdným Sidneym Crosbym dokonce může v noci poskočit do čela celé divize. Penguins v základní části zbývají ještě tři střetnutí – jeden právě proti Flyers a dva s Buffalem.

01:00 Carolina Hurricanes – Chicago Blackhawks

Žádný černý kůň soutěže, ale jeden z favoritů na zisk Stanleyova poháru.

S Carolinou už se musí počítat, v posledních letech se totiž zařadila mezi nejnebezpečnější týmy v National Hockey League, což potvrzuje i tento ročník. Pakliže budete Hurricanes hledat v tabulce soutěže, nemusíte sjíždět daleko. Cabes vedou ligu se sedmasedmdesáti body.

To Chicago s Hurikány v play-off soutěžit nebude. Vedení však může být s letošním ročníkem spokojeno. Jestřábi se dlouho s Nashvillem přetahovali o čtvrté postupové místo a přestože se klub nachází v přestavbě, ukázal, že v dalších letech je na co se těšit.

04:00 Vancouver Canucks – Edmonton Oilers

Šlágrem noci bude souboj dvou kanadských celků.

Důvod? Právě Kosatky jsou totiž jediným celkem z tohoto programu, který ještě nemá rozhodnuto o svém osudu. Cesta do play-off však bude pro svěřence trenéra Greena opravdu trnitá. Nucks jsou v Kanadské divizi poslední, kvůli vynucené pauze způsobené koronavirem však mají oproti Winnipegu a Montrealu ještě pět zápasů k dobru. Přesto ale musí doufat v zaváhání alespoň jednoho ze soupeřů.

Na druhé straně už mají postup jistý. Edmonton doufá po dlouhé době v úspěch v play-off a předpoklady k tomu má. Vždyť Oilers se mohou spolehnout na jednu z nejúdernějších, ne-li tu vůbec nejúdernější ofenzivní dvojici v NHL – na Connora McDavida a Leona Draisaitla.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+