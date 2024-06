Pět dní plných sportu a zábavy v Brně. Blíží se příměstské tábory s Kometou

Kometa Brno, to není jen hokejový klub. Třináctinásobný vítěz české resp. československé nejvyšší soutěže je známý svými projekty a aktivitami pro děti i dospělé. Aktuální téma na jižní Moravě představují Kometa Kempy neboli příměstské tábory určené dětem od 6 do 15 let. Konají se vždy od pondělí do pátku a děti na nich zažijí pět dní plných sportu a zábavy.

Letní prázdniny nabídnou dva termíny Kometa Kempů:

29. července – 2. srpna

12. – 16. srpna

„Příměstské tábory jsou zaměřené na sport a sportovní aktivity. Děti si zkusí různé typy sportů a sportovních aktivit, například fotbal, florbal, házenou, judo nebo lasergame,“ vysvětlil Robert Rodina z marketingu Komety.

Chybět samozřejmě nebude ani setkání s hráči A-týmu HC Kometa Brno a další sportovci z brněnských sportovních klubů. Příměstský tábor se uskuteční v Brně na ZŠ Bakalovo nábřeží a spřátelených sportovištích. Kapacita obou termínů se rychle plní.

Vzorový program dne:

8:00 – 9:00 Příchod dětí

9:00 – 9:30 Svačina

9:30 – 12:00 BRuNO family park

12:00 – 13:00 Oběd, polední klid

13:00 – 15:00 Sportovní aktivity

15:30 – 16:00 Svačina

16:00 – 16:30 Odchod dětí

Cena týdenního příměstského tábora je 3 990,- Kč. Zahrnuje stravování (obědy, dopolední i odpolední svačiny), pitný režim, zapůjčení sportovních pomůcek, vstupné do sportovních areálů, dopravu MHD a další položky. Dárky od HC Kometa Brno jsou samozřejmostí.

Více informací včetně registrace či kontaktů naleznete pod tímto odkazem (klikněte).

