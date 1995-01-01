Pestré brankářské trio, včetně vítěze poháru. Bude to Edmontonu stačit?

2. července 15:00Jiří Lacina
Tak si to zrekapitulujme. Mike Babcock na střídačce. Balvan Daniel Nurse odstraněn a dokonce bez toho, že by si Oilers nechali dolar z jeho platu. Několik posil. A výrazně překopané brankoviště. Stan Bowman se v posledních týdnech opravdu nenudil.
Jako fatální se v Edmontonu jevilo brankoviště. Dost možná by s pevnější ochranou vlastní brány Olejáři pohár aspoň jednou oslavili. Když se Bowman zbavil chybujícího Nurse, čímž ušetřil hromadu peněz, sáhnul do Buffala pro Devona Leviho, za něhož obětoval volbu ve třetím kole draftu. Otázka zněla: Bude tandem Levi + Jarry stačit?
Odpověď: Ne.
Když neuspěl s naháněním Bobrovského, který dal přednost Torontu, vsadil na jiného veterána. S vědomím potřeby zkušeností podepsal Bowman ještě Frederika Andersena, a to na rok za 2,8 mil. dolarů. Novináři v Edmontonu se ptají, zda je tím brankoviště vyřešeno. To ukáže čas. Šestatřicetiletý Dán je každopádně po štacích v Anaheimu, Torontu a Carolině notně ostřílený. Asi za zenitem, ale pořád se slušnou výkonností. V základní části loni nezářil, v play off byl oporou.
Z potřebných šestnácti výher urval pro Carolinu třináct, než ho nahradil Brandon Bussi. Kariérní bilance 324 výher ke 149 porážkám (dalších 58 v prodloužení). Průměr obdržených gólů 2,59, procento zákroků 91,3%. Zdaleka nejvíc si ale Oilers cení jeho zkušeností z play off, tam totiž došel s Canes opakovaně hodně daleko. A líbí se jim i parametry - 193 cm výšky.
Čtyřiadvacetiletý Devon Levi zatím chytal víc na farmě než v NHL. V Rochesteru odčapal v uplynulých dvou sezónách 94 utkání s úspěšností zákroků přes 90%, loni 91,9%.
Edmonton má najednou v brance dost možností. Ale všechno je to trochu vrtkavé. Andersen přinese zkušenost. Babcocka zná z Toronta. Vkrádá se ovšem otázka, jakou bude mít ve svém věku za tenhle plat těsně po zisku titulu motivaci? Taky býval často zraněný... U Jarryho novináři doufají, že „se vrátí lepší a silnější“. Levi má potenciál, ale je mladý. Pokud by mířil o AHL, bude to přes waiver.
Edmonton má každopádně k dispozici tři gólmany v ceně 9 mil. Nejdražší je Jarry (5,3 mil.), pak Andersen (2,8 mil.), nejlevnější Levi (812 tisíc).
Na co to bude stačit?