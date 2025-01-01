NHL.cz na Facebooku

NHL

Perspektivní Flyers: Dobré drafty, kdy přijde sklizeň?

1. září 18:00

Jiří Lacina

Proces přestavby tady probíhá už zhruba tři roky. Flyers hromadí mladé talenty s cílem stát se uchazečem o Stanley Cup. Místní tisk práci generálního manažera Dannyho Brierea chválí. Ačkoliv se samozřejmě názory různí, velký počet letošních draftových výběrů pomohl vybudovat solidní talentovou základnu, která nejspíš patří mezi deset nejperspektivnějších v NHL.

The Athletic zařadili Philadelphii na 7. místo v ligovém žebříčku, který zahrnuje hráče do 22 let v daném systému. Flyers skončili nejvýš mezi týmy Metropolitní divize.

Jde o výrazný posun proti loňsku, kdy skončili Orange and Black na 13. místě. Zejména poslední draft se povedl. Letci brali jen v prvních dvou kolech Portera Martonea, Jacka Nesbitta, Cartera Amica, Jacka Murtagha, Shanea Vansaghiho a Matthewa Garda.

V kategorii do 22 let je pochopitelně pořád i Matvej Mičkov. První sezóna hokejisty s nálepkou náladového potížisty dopadla nad očekávání dobře. Ve celoplošné hře má určitě rezervy, svou šikovností ale rozhodl několik duelů a s 63 body (26+37) byl druhým nejproduktivnějším hráčem mužstva. Pokud zůstane Mičkov i nadále ukázněný, může jít o mimořádně platného útočníka.

Součástí systému Flyers je také Oliver Bonk, jehož otce si kdysi po dvou letech v NHL překvapivě vytáhl na MS 1996 Luděk Bukač a on se tam stal mistrem světa. Syn Oliver je zřejmě nejlepší mladý obránce v organizaci Flyers, po čtyřech letech v juniorce dychtí prosadit se mezi elitou.

Zajímavou perspektivu má rovněž dvacetiletý brankář Jegor Zavragin, třetí kolo draftu 2023, aktuálně gólman KHL, považovaný za jednoho z nejlepších maskovaných mužů mimo NHL.

Rozvojovému kempu dominoval Alex Bump, kreativní tvůrce hry s výbornou střelou. Brankář Carson Bjarnason by měl letos přejít mezi profíky do AHL.

Fanoušek Letců se má na co těšit. Na seznamu talentů Flyers je řada nadějných jmen; teď je jen citlivě zařazovat do týmu a počkat si na výsledky.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Frustrace i víra. Hischier burcuje Devils: Musíme ukázat, kdo opravdu jsme

2. září 9:00

Preview: Dotáhne české brankářské duo Anaheim konečně do play-off?

1. září 20:56

Johnny Hockey vepsaný do kůže. Merzlikins uctil památku americké superstar

1. září 16:30

Sourozenci na ledě? Capitals se možná opřou o bráchy z Běloruska

1. září 15:00

nhl.cz doporučuje

RETRO: Jak Kanada propadla v Bitvě století, i když vlastně nešlo o Kanadu

25. srpna 8:00

Chystá se další ceremoniál. V Detroitu vyvěsí dres klubové legendě

20. srpna 10:36

Očištění, přesto nesmí hrát. Pustí NHL Harta a spol. zpátky do svých řad?

4. srpna 7:00

Vancouver má potenciál, věří Chytil. Spolupráce s Dudou? Nemažeme si med kolem pusy

27. července 4:04

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.