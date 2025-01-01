Perspektivní Flyers: Dobré drafty, kdy přijde sklizeň?

1. září 18:00Jiří Lacina
Proces přestavby tady probíhá už zhruba tři roky. Flyers hromadí mladé talenty s cílem stát se uchazečem o Stanley Cup. Místní tisk práci generálního manažera Dannyho Brierea chválí. Ačkoliv se samozřejmě názory různí, velký počet letošních draftových výběrů pomohl vybudovat solidní talentovou základnu, která nejspíš patří mezi deset nejperspektivnějších v NHL.
The Athletic zařadili Philadelphii na 7. místo v ligovém žebříčku, který zahrnuje hráče do 22 let v daném systému. Flyers skončili nejvýš mezi týmy Metropolitní divize.
Jde o výrazný posun proti loňsku, kdy skončili Orange and Black na 13. místě. Zejména poslední draft se povedl. Letci brali jen v prvních dvou kolech Portera Martonea, Jacka Nesbitta, Cartera Amica, Jacka Murtagha, Shanea Vansaghiho a Matthewa Garda.
V kategorii do 22 let je pochopitelně pořád i Matvej Mičkov. První sezóna hokejisty s nálepkou náladového potížisty dopadla nad očekávání dobře. Ve celoplošné hře má určitě rezervy, svou šikovností ale rozhodl několik duelů a s 63 body (26+37) byl druhým nejproduktivnějším hráčem mužstva. Pokud zůstane Mičkov i nadále ukázněný, může jít o mimořádně platného útočníka.
Součástí systému Flyers je také Oliver Bonk, jehož otce si kdysi po dvou letech v NHL překvapivě vytáhl na MS 1996 Luděk Bukač a on se tam stal mistrem světa. Syn Oliver je zřejmě nejlepší mladý obránce v organizaci Flyers, po čtyřech letech v juniorce dychtí prosadit se mezi elitou.
Zajímavou perspektivu má rovněž dvacetiletý brankář Jegor Zavragin, třetí kolo draftu 2023, aktuálně gólman KHL, považovaný za jednoho z nejlepších maskovaných mužů mimo NHL.
Rozvojovému kempu dominoval Alex Bump, kreativní tvůrce hry s výbornou střelou. Brankář Carson Bjarnason by měl letos přejít mezi profíky do AHL.
Fanoušek Letců se má na co těšit. Na seznamu talentů Flyers je řada nadějných jmen; teď je jen citlivě zařazovat do týmu a počkat si na výsledky.
