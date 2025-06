Perry zařval, pak přišel Draisaitlův zápis do historie. Oilers se nevzdají

Leon Draisaitl to znovu dokázal. Když šlo o všechno, byl to právě on, kdo přepsal dějiny Stanley Cupu - a hlavně udržel Edmonton Oilers ve hře o pohár. Ve čtvrtém utkání finále na ledě Floridy skóroval v čase 71:18 v prodloužení a vystřelil Oilers comeback z 0:3 na vítězných 5:4. Série je teď vyrovnaná 2:2 a vrací se zpět do Edmontonu.

„Tohle ukazuje, že náš tým se nikdy nevzdává,“ řekl po utkání Draisaitl, který se stal prvním hráčem v historii NHL, jenž během jednoho play-off nastřílel čtyři vítězné góly v prodloužení. „Ať už je situace jakákoli, věříme, že to můžeme otočit.“

Přitom v první třetině se zdálo, že Oilers míří k dalšímu fiasku. Po debaklu 1:6 z třetího zápasu přišel další šok - už po 20 minutách prohrávali 0:3 a vypadali bezradně. V tu chvíli v kabině promluvil Corey Perry. Veterán, který má za sebou už čtyři porážky ve finále během posledních pěti let, dobře věděl, co je v sázce.

„Neřeknu vám přesně, co padlo. Ale bylo to hodně na rovinu,“ přiznal Darnell Nurse. „Když Corey Perry něco řekne, všichni ho poslouchají.“ Podle Ryana Nugenta-Hopkinse šlo v podstatě o jasné poselství: „Proberte se. Podívejte se, kde jsme a co nám hrozí.“ A kabina se opravdu probudila.

Ve druhé třetině Oilers srovnali na 3:3, když se prosadili Nugent-Hopkins, Nurse a Podkolzin. Po brance Walmana ve třetí části vedl Edmonton dokonce 4:3, ale Panthers zachránil 20 sekund před sirénou Sam Reinhart. A tak přišlo prodloužení.

V něm měl poslední slovo znovu Draisaitl. Po střídání se dostal na led, s hráčem Floridy AJ Greerem na zádech elegantně jednou rukou poslal puk směrem na branku a ten po teči brusle obránce Mikkoly skončil mezi betony Sergeje Bobrovského.

„Nebyl to nejhezčí gól mé kariéry, ale možná nejdůležitější,“ pousmál se německý útočník, který v utkání přidal i dvě asistence. V aktuálním play-off má na kontě už 11 branek a 32 bodů, stejně jako Connor McDavid.

„Leon je neuvěřitelný. Když ho nejvíc potřebujeme, ukáže, proč je jedním z nejlepších hráčů na světě,“ vysekl mu poklonu trenér Kris Knoblauch. „Věděl, že pokud chceme sérii otočit, musí být náš tahoun. A to přesně udělal.“

Oilers se stali sedmým týmem v historii NHL, který ve finále Stanley Cupu dokázal otočit zápas ze ztráty 0:3. „Takové momenty ukazují sílu našeho týmu,“ řekl Nugent-Hopkins. „Nechceme se navzájem zklamat. Bojujeme jeden za druhého.“

Teď je série zpět na začátku a Edmonton bude mít v dalším utkání výhodu domácího ledu. „Je to teď série na tři zápasy. A my uděláme všechno, abychom byli na konci na vrcholu,“ slíbil Draisaitl.

