Perry jde za McDavidem! Do Edmontonu měl nakročeno už před 20 lety

Edmontonští Olejáři vyhráli už třináctkrát za sebou, vytvořili nový kanadský rekord a naznačují, že už nejsou mančaftem dvou mužů. Tedy Leona Draisaitla s Connorem McDavidem. Že mají mnohem víc co nabídnout, že se umí prosadit vícero lajn. Generální manažer Ken Holland si nenechal ujít šanci šlapající tým ještě vylepšit a dodat mu to, co dlouhodobě bylo v mrazivé Albertě nedostatkové zboží. Důraz, mazáctví a zkušenosti z play-off. Přichází Corey Perry!

Že bude mít Perry navzdory neveselému rozchodu s chicagskými Blackhawks kvanta nabídek?

To čekal nejspíš každý zasvěcený fanoušek NHL. Co na tom, že houževnatému Kanaďanovi je už osmatřicet a že mu to už moc nebruslí? A co na tom, že se čerstvě musel vypořádat s vlastními démony? Stále je to mimořádně užitečný borec. Možná poslední svého druhu.

Kombinuje ve své hře potřebný fortel s nasazením a drzostí, dokáže se dostat soupeřům pod kůži, stejně jako svede skórovat či vytvořit gólovku pro spoluhráče. Není náhoda, že si mezi léty 2020 až 2022 třikrát za sebou zahrál finále Stanley Cupu.

Ano, i dávno po třicítce demonstroval, jak platný dokáže být.

A tak o něj stáli v Tampě (za Bolts už hrál), na Floridě, ale třeba také na Manhattanu. On si ale nakonec podle zámořských zdrojů vybral Oilers. Finanční podmínky nejsou známy, ví se jen to, že se upsal do konce sezony a že smlouva je postavena na výkonnostních bonusech.

Kontext dodává jeho roční kontrakt s Chicagem, Černí jestřábi mu za roli mentora pro Connora Bedarda a další mladé pušky slíbili čtyři miliony dolarů. Teď bude Perryho cenovka nižší.

Holland v Perrym přivádí šampiona z roku 2007, vítěze Hartovy trofeje i ceny pojmenované po Maurici Richardovi. Ostatně rodák z ontarijského New Liskeard vyhrál snad všechno, co hokejový svět nabízí. Je členem výjimečné společnosti známé jako Triple Gold Club.

Byť pro něj poslední tři finále Stanley Cupu neskončila happy endem, má vítěznou mentalitu.

Ví, jak bolí úspěch. A snaží se ostatní strhnout k maximálním výkonům. V pravý čas si vezme hlas v kabině a povzbudí spoluhráče, případně jim promluví do duše. Na ledě dělá spoustu špinavé práce, klidně zaparkuje před bránou a schytá pár ostrých štulců.

V této sezoně stihl zatím jen 16 zápasů, zaujal devíti body. Z Chicaga jdou zprávy, že osazenstvo šatny Blackhawks opakovaně inspiroval svými proslovy a že tam byl velmi oblíbený. Jenže po přešlapu na týmové akci musel pryč.

Těží z toho Edmonton, který chtěl Perryho poprvé už před více než 20 lety. Tehdy za něj anaheimským Kačerům nabízel Mikea Comrieho a trejd byl na spadnutí. Ambiciózní klub lační po průlomu v play-off a právě tam se cítí zarputilý veterán jako ryba ve vodě.

I díky tomu, že napříč NHL nenajdete hráče, co by ve vyřazovacích bojích toho měl tolik odehráno.

