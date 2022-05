Perron zničil Minnesotu hattrickem, Toronto vrátilo Tampě vysokou porážku

Závěr sezóny je tady! První čtyři zápasy nám nabidly slušnou podívanou. Toronto dokázalo vrátit Tampě vysokou porážku z posledního zápasu, Perron pak zničil Minnesotu čtyřmi body.

CAROLINA HURRICANES - BOSTON BRUINS

5:1 (0:0, 2:0, 3:1)

Stav série: 1:0

Lekce produktivity, Canes rozstříleli Bruins

Vyrovnaná první třetina nám branku nenabídla, poté se ale domácí rozstříleli. A nemuseli na branku soupeře vypálit ani mockrát. Ve druhé a třetí třetině jim na pět gólů stačilo pouhých 14 pokusů! Naopak Boston z celkových pětatřiceti střel rozvlnil síť pouze jednou, a tak se Canes mohou radovat z prvního bodu v sérii.

Branky a nahrávky

37. Jarvis (Slavin, Cole), 39. Niederreiter (DeAngelo, Nečas), 48. Teräväinen (Trocheck), 57. Trocheck (Domi, Pesce), 58. Svečnikov (Aho, Jarvis) – 43. Hall (Haula, McAvoy)

Statistické okénko

Střely na bránu: 25 – 36 | Přesilová hra: 0/3 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 16

Kdo se postavil do brankoviště?

Antti Raanta (CAR) – 35 zákroků, 1 OG, úspěšnost zákroků 97,2 %, odchytal 59:50

Linus Ullmark (BOS) – 20 zákroků, 4 OG, úspěšnost zákroků 83,3 %, odchytal 59:06



Československá stopa v utkání

Martin Nečas (CAR) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, 0 TM, čas ve hře 16:00

David Pastrňák (BOS) – 0+0, -1 účast, 5 střel na bránu, 0 TM, čas na ledě 20:00

Tomáš Nosek (BOS) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, 0 TM, čas na ledě 12:37

Tři hvězdy utkání

1. Antti Raanta (CAR) 35 zákroků

2. Vincent Trocheck (CAR) 1+1

3. Nino Niederreiter (CAR) 1+0

TORONTO MAPLE LEAFS - TAMPA BAY LIGHTNING

5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Stav série: 1:0

Maple Leafs zničili Tampu Bay, v zápase bylo rozdáno 113 trestných minut

Těsně před konce základní hrací doby spolu týmy sehrály duel, kde Tampa rozstřílela Toronto vysoko 8:1. V zápase bylo navíc rozdáno hned 114 trestných minut! A tak měli Maple Leafs co vracet. Tým, který táhne kanonýr Matthews, soupeře přehrával už od začátku zápasu a nakonec i díky zmiňovanému forvardovi, jenž zaznamenal dvě trefy, zvítězil poměrně hladce 5:0. A pozor, rozhodčí se museli opět činit, neboť rozdali 113 trestných minut. Rozhodně se tak v dalším zápase máme na co těšit.

Branky a nahrávky

19. Muzzin (Kaše, Michejev), 27. Matthews (Marner, Tavares), 30. Kämpf (Marner), 37. Marner (Rielly, Matthews), 49. Matthews (Kaše, Rielly)

Statistické okénko

Střely na bránu: 33 – 24 | Přesilová hra: 1/6 – 0/5 | Trestné minuty: 51 – 62

Kdo se postavil do brankoviště?

Jack Campbell (TOR) – 24 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00

Andrej Vasilevskij (TBL) – 28 zákroků, 5 OG, úspěšnost 84,8 %, odchytal 59:29



Československá stopa v utkání

David Kämpf (TOR) – 1+0, +1 účast, 1 střela na bránu, 0 TM, čas na ledě 19:29

Ondřej Kaše (TOR) – 0+2, +1 účast, 3 střely na bránu, 0 TM, čas na ledě 13:29

Jan Rutta (TBL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, 17 TM, čas na ledě 8:21

Erik Černák (TBL) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, 0 TM, čas na ledě 18:28

Ondřej Palát (TBL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, 0 TM, čas na ledě 13:47

Tři hvězdy utkání

1. Jack Campbell (TOR) 24 zákroků

2. Auston Matthews (TOR) 2+1

3. Mitchell Marner (TOR) 1+2

MINNESOTA WILD - ST. LOUIS BLUES

0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Stav série: 0:1

Hattrick Davida Perrona, Husso zavřel krám

Minnesota má se St. Louis celou sezónu velkém problémy. Ze tří odehraných zápasů nedokázala ani jednou zvítězit a jinak tomu nebylo ani dnes. V zápase excelovali hlavně dva muži. David Perron zaznamenal hattrick s asistencí a Ville Husso si připsal 37 úspěšných zákroků a čisté konto.

Branky a nahrávky

7. Perron (O'Reilly, Krug), 16. O'Reilly (Faulk, Perron), 37. Perron (Schenn, Krug), 53. Perron (Krug, Saad)

Statistické okénko

Střely na bránu: 37 – 31 | Přesilová hra: 0/6 – 2/6 | Trestné minuty: 28 – 18

Kdo se postavil do brankoviště?

Marc-Andre Fleury (MIN) – 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,1 %, odchytal 60:00

Ville Husso (STL) – 37 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 59:05



Československá stopa v utkání

Zápas se odehrál bez československé účasti.

Tři hvězdy utkání

1. David Perron (STL) 3+1

2. Ville Husso (STL) 37 zákroků

3. Torey Krug (STL) 0+3

EDMONTON OILERS - LOS ANGELES KINGS

3:4 (1:2, 2:1, 0:1)

Stav série: 0:1

Kings vkročili do těžké série úspěšně

Kings do série rozhodně nešli z pozice favorita, ba naopak. Domácí svého soupeře ničili hlavně ve druhé třetině, kdy byl poměr střel 16:4. Jenže perioda skončila pouze výsledkem 2:1 pro Oilers. Do třetí třetiny se tak šlo za nerozhodného stavu. Zápas rozhodl v pětapadesáté minutě Kanaďan Danault, čímž poslal Kings do vedení v sérii.

Branky a nahrávky

20. McDavid (Nurse), 23. Yamamoto (Keith, Bouchard), 30. Draisaitl (McDavid, Yamamoto) – 11. Moore (Iafallo, Danault), 17. Iafallo (Moore, Edler), 24. Lemieux (Kempe), 55. Danault (Durzi, Moore)

Statistické okénko

Střely na bránu: 39 – 35 | Přesilová hra: 2/4 – 0/4 | Trestné minuty: 10 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Mike Smith (EDM) – 31 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,6% , odchytal 58:26

Jonathan Quick (LAK) – 36 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,3% , odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Zápas se odehrál bez československé účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Phillip Danault (LAK) 1+1

2. Kailer Yamamoto (EDM) 1+1

3. Trevor Moore (LAK) 1+2

