NHL.cz na Facebooku

NHL

Perfetti promluvil o odchodu Hellebuycka! Samozřejmě že nechceme aby odešel, říká

21. července 13:00

Jakub Ťoupek

Před pár dny podepsal Cole Perfetti novou pětiletou smlouvu s celkovou hodnotou 30 milionů dolarů. Kanadský útočník tak spojí svoji budoucnost s organizací, která jej draftovala, tu naopak může opustit její velká hvězda Connor Hellebuyck. „Také jsme velmi zvědaví, jak to dopadne, myslím, že všichni jsou. Samozřejmě víme, jak výjimečný je jako hráč i jako člověk, a chceme aby tu zůstal s námi,“ komentoval situaci ohledně brankářské jedničky Perfetti.

Jsme za polovinou července, NHL má za sebou turbulentní období, které jak je zvykem, lehce opadlo. Za zavřenými dveřmi ale týmy dále jednají o tom, jak by mohly vylepšit své týmy, případně získat hráče či picky do budoucna. Jednou velkou otázkou je budoucnost Connora Hellebuycka, trojnásobného vítěze Vezina Trophy.

Generální manažer Jets Kevin Cheveldayoff v červnu potvrdil, že Winnipeg zvažoval nabídky na výměnu své brankářské hvězdy, možná i proto si pořídil Stuarta Skinnera, který v posledních sezónách jako jednička působil. 

I přesto, že situace na pozici brankáře ve Winnipegu je zatím nejistá, Perfetti prozradil, že vyjednávání o jeho nové smlouvě proběhlo hladce a že jeho konečným cílem je zůstat v týmu dlouhodobě.

„Nemyslím si, že by někdy arbitráž byla vážně zvažována. Vím, že z naší strany jsme to nechtěli nechat dojít až tak daleko,“ řekl Perfetti. „Moje rodina i já to tady máme moc rádi. O tom jsme se opravdu nikdy nebáli. Trochu se to přiblížilo k termínu, ale nakonec se to rychle vyřešilo a byl jsem velmi rád, že se to podařilo.“

Winnipegu se v minulé sezóně nepovedlo ani postoupit do play-off. Perfetti zmínil, že doufá, že se bude každý rok zlepšovat, a to jak na ledě, tak mimo něj. Obzvlášť poté, co se stal pevnou součástí jádra Winnipegu. „Vím, že máme právě takovou skupinu, a věřím v to, čeho můžeme dosáhnout.“

Aby ale byla organizace úspěšná, potřebuje silnou brankářskou základnu, i to se honí hlavou čtyřiadvacetiletému rodákovi z Ontaria.

„Moc toho nevíme, takže vám toho moc říct nemůžu, ale uvidíme, jak se to vyvine. Je ale celkem zřejmé, že všichni chtějí zůstat jeho spoluhráči a dál s ním hrát,“ prozradil.

„Ať se stane cokoli, je to samozřejmě mimo naši kontrolu, nemůžeme s tím nic dělat, takže se snažím tím nechat se strhnout,“ dodal Kanaďan. „Snažím se užít si léto a zlepšit se osobně i jako hráč, a ať už bude sestava 2. října jakákoli, tak to prostě bude a my všichni se musíme ujistit, že na to budeme připraveni.

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Na arbitrážní řízení čeká ještě 6 jmen, kdo z nich stihne podepsat dřív?

21. července 17:29

Přání chicagské superstar: Chci Kanea vedle sebe! Buffalu se ho snaží vyfouknout lichotkami

21. července 16:00

Nenápadný odchod. V Edmontonu na něm nenechali nit suchou, teď gólman končí

21. července 10:30

Corey Perry: Jak všechno to stěhování snáší rodina? Syn toho ví o hokeji víc než já!

21. července 8:30

nhl.cz doporučuje

Když do byznysu vstoupí ego: 28 mega pro Fjodorova, 18 pro Carlssona

7. července 13:36

Tetovaný Gavin McKenna: Kanadská divočina na paži i v srdci

5. července 8:00

Trh volných hráčů NHL 2026

1. července 16:00

Kanada nerada kouše další nezdar na mistrovství světa

2. června 15:00

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.