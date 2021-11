Pensylvánské derby a Panthers proti Capitals. Hrát se však budou i další šlágry

Páteční ráno bude mít na programu hned devět utkání. Přesně o půlnoci se Tampa představí na ledě Toronta, Detroit bude hrát v Bostonu nebo Washington na Floridě. Nebude chybět ani ostře sledovaný souboj mezi Pittsburghem a Philadelphií. Dva tabulkově vysoce postavené týmy se střetnou i od 3:30. Celý program totiž uzavře duel Žraloků ze San Jose s Tomášem Hertlem v sestavě proti hokejistům St. Louis.

Boston zatím v prvních zápasech střídá výhry s porážkami. Detroit na tom není o moc lépe. V deseti duelech vytěžil 10 bodů, avšak uplynulé tři klání prohrál. Naposledy nestačil na Montreal, proti kterému se nemohl opřít o služby Dylana Larkina, jenž kvůli osobním důvodům chyběl. Je otázkou, jestli se klíčový hráč Red Wings v TD Garden představí.

Florida se stále může pyšnit vynikající formou. Všech devět odehraných zápasů dotáhla minimálně do prodloužení. První bod ztratila až v minulém zápase na ledě Bostonu, kde prohrála po samostatných nájezdech. Pantery však tentokrát čeká silný Washington v čele s devítigólovým Alexandrem Ovečkinem, jenž se dělí o první pozici střelců NHL.

Od půlnoci je na programu další šlágr, tentokrát mezi Torontem a Tampou. Oba týmy půjdou do utkání podpořeny třemi výhrami v řadě, což se jim povedlo poprvé v sezóně. Největší zbraní Lightning bude bezesporu kapitán Steven Stamkos, který se podílel už na dvanácti z celkových 29 branek svého mužstva. Největší hvězdy Javorových listů se zatím příliš neukazují. Mitchell Marner si v posledním klání proti Vegas připsal tři kanadské body, čímž dvojnásobně zvýšil svůj předešlý letošní počin.

Přesně po šesti měsících si budou moct fanoušci hokeje vychutnat bitvu o Pensylvánii. V lepší pohodě do ní půjde Philadelphia, která v osmi zápasech nasbírala 11 bodů, zatímco její dnešní soupeř má o tři body méně. Hvězdný Sidney Crosby sice odehrál předešlé utkání s New Jersey, avšak den před zápasem s Philadelphií byl pozitivně testován na COVID-19. V tuto chvíli není jasné, kdy se do sestavy Tučňáků vrátí.

Od půlnoci se začne hrát i v Montrealu, který na domácím ledě přivítá New York Islanders. Canadiens se po velmi nepovedeném startu do sezony obtížně zvedají z poslední příčky. Ostrované naopak bodovali v pěti zápasech v řadě. Už to vypadalo, že se Golden Knigts po třech výhrách v řadě zvednou, avšak v posledním zápase nestačili celkem jasně na Toronto. Svůj předchozí neúspěch v Kanadě bude moct odčinit v jejím hlavním městě, tentokrát je čeká Ottawa.

Možná největším překvapením úvodu ročníku jsou hokejisté Calgary, kteří se za Edmontonem drží na druhé příčce Západní konference. V noci na pátek je čeká souboj proti trápícímu se Dallasu, jenž byl poražen ve čtyřech duelech v řadě. Oba týmy čeká první vzájemný střet od 1. kola play-off 2020, ve kterém se z postupu radovaly Hvězdy po vítězství 4:2 na zápasy.

Seattle i Buffalo se musí vyrovnávat s poměrně početnou marodkou. Na zatím sympaticky hrajícím Buffalu se projevila v minulých dvou zápasech, ve kterých Šavle nestačily na Los Angeles i San Jose. Krakeni zatím zvítězili jen třikrát, podaří se jim po nezdarech s Rangers a Edmontonem znovu uspět?

San Jose se ve velmi okleštěné sestavě pokusí znovu bodovat. Bude se muset vyrovnat s absencemi obránců Karlssona, Knyžova, Vlasica a Šimka, přičemž chybět budou i Labanc, Middleton, Nieto či suspendovaný Kane. St. Louis nebude moct s největší pravděpodobností počítat se službami brankáře Hussa a útočníků Clifforda, Sundqvista a O'Reillyho. Zároveň se jedná o duel sousedů v tabulce Západní konference. Bluesmani jsou třetí, Žraloci čtvrtí.

00:00 Boston Bruins – Detroit Red Wings

00:00 Florida Panthers – Washington Capitals

00:00 Ottawa Senators – Vegas Golden Knights

00:00 Toronto Maple Leafs – Tampa Bay Lightning

00:00 Montreal Canadiens – New York Islanders

00:00 Pittsburgh Penguins – Philadelphia Flyers

02:00 Calgary Flames – Dallas Stars

03:00 Seattle Kraken – Buffalo Sabres

03:30 San Jose Sharks – St. Louis Blues

