Pensylvánie v pohybu: Penguins i Flyers pokračují v aktivitě na trhu

Pittsburgh Penguins jasně ukázali, že směr organizace se mění. Po letech snah o udržení se v boji o Stanley Cup přichází období přestavby. GM Kyle Dubas už minulou sezonu poslal pryč několik klíčových hráčů, včetně Jakea Guentzela, a letos v této strategii pokračuje. Posledními oběťmi jsou obránce Marcus Pettersson a útočník Drew O’Connor, kteří zamířili do Vancouveru.

I když Dubas tvrdí, že Penguins neprovádějí kompletní výprodej, je jasné, že další hráči jsou na odchodu. Mezi kandidáty na trejd patří Anthony Beauvillier, Kevin Hayes, Blake Lizotte a Noel Acciari.

Otázkou je také budoucnost brankáře Alexe Nedeljkovice, který letos přebral roli jedničky, zatímco 26milionový Tristan Jarry putoval do AHL. Pokud Pittsburgh skutečně sbírá mladé talenty a draftové volby, ani Nedeljkovic nemusí být nedotknutelný.

Největší dilema se však týká Rickarda Rakella. Švédský forvard, který si užívá nejlepší sezonu od svého odchodu z Anaheimu, má 23 gólů a 45 bodů v 53 zápasech. Penguins údajně nemají v plánu ho trejdovat – Rakell hraje v první lajně s Crosbym, jeho kontrakt je výhodný a s růstem platového stropu může jeho hodnota ještě stoupnout. Přesto, pokud by přišla lákavá nabídka v podobě prvního kola draftu, Dubas by ji mohl zvážit.

„Prožívá kariérní sezónu. Skvělou stránkou Rakellovy hry je, že může hrát stejně efektivně na pravé i levé straně. Pokud by nějaký jiný generální manažer učinil za Rakella nehoráznou nabídku, Dubas by ji musel zvážit. Mohli byste za Rakella získat volbu v prvním kole draftu? Je to možné a na místě Penguins bych takovou nabídku přijal,“ píše například novinář Josh Yohe.

Situace není klidná ani ve Philadelphii. Flyers minulý týden vyměnili Morgana Frosta a Joela Farabeeho do Calgary za Andreje Kuzmenka a Jakoba Pelletiera. GM Danny Briere naznačil, že tento krok je součástí širší strategie – Flyers údajně čistí platový strop a připravují se na velký přestup nebo nabídku pro chráněného volného hráče. „Budou zkoušet něco velkého,“ řekl novinář Elliotte Friedman.

Podle něj se Philadelphia může pokusit o agresivní krok podobný tomu, který loni provedl St. Louis, kdy získal Philipa Broberga a Dylana Hollowaye.

„Flyers mají hodně prostoru. Teď mají všichni o něco větší prostor pod stropem, takže si nejsem jistý, jestli budou některé týmy výrazně v lepším postavení,“ dodal Friedman. „Ale Briere v podstatě vystoupil a řekl, že Flyers budou týmem, na který je třeba se dívat.“

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+