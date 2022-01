Pens kupčili s Hawks, adresu změní někdejší osmička draftu

Od listopadové výměny Jacka Eichela už jako by uplynula věčnost a NHL stále čeká na vážnější rošádu, která by zase trhu dodala náboj. Nezmění to ani první novoroční přestup, který zosnovali manažeři Pittsburghu a Chicaga. K Blackhawks dorazí šestadvacetiletý útočník Sam Lafferty, u Penguins dostane šanci poněkud vyhaslá osmička draftu 2016 – Alex Nylander.

Obě posily přichází spíš proto, aby rozšířily ofenzivní možnosti, pokud soupisky zainteresovaných mužstev zasáhne významnější marodka nebo covidová vlna. Nylander ještě letos v NHL nestartoval a Lafferty má jen desetizápasovou zkušenost. Sloužili jako rezervy a tohle je pro ně nový impulz.

Centr Lafferty je o tři roky starší než křídelník Nylander. V této sezoně zaznamenal dvě asistence, v minulé šest a na gól čeká bezmála dva roky. Celkově už v nejvyšší lize nastřádal 94 utkání, ve kterých si vysloužil 21 bodů. Z platového stropu ukousne jen 750 tisíc dolarů.

Rodák z Pensylvánie, kterou paradoxně opouští, by se měl přidat na aktivní soupisku Hawks. Chicagu může pomoci už v nadcházejícím zápase s Arizonou, na dres dostane číslo 24.

Příběh Alexe Nylandera je poněkud zajímavější, byť mnoho potlesku v kulisách NHL ještě také nesklidil. V této sezoně dokonce vůbec žádný, protože v Chicagu nedostal čichnout.

Je to nejméně slavný člen hokejového klanu Nylanderů, který se v NHL objevil. Jeho bratr William patří k důležitým postavám Toronta, otec Michael je uznávaný veterán, který prostřídal hned sedm organizací a vydobyl si v nich 920 utkání základní části.

Na draft šel přitom později než Alex. Zatímco syn zakotvil díky Sabres na osmém místě, Hartford si Michaela vybral až z třetího kola.

Alex Nylander je dokonce stříbrným medailistou z juniorského šampionátu. V AHL hlásí rekord 188 utkání a 98 bodů (38+60). Na farmě hrál letos do té doby, než NHL opět zavedla možnost cestujících náhradníků. Jeho současná hodnota činí lehce přes 874 tisíc dolarů.

