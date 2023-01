Penguins tápou. Musím odvádět lepší práci, hlásí trenér

Jen málokomu se hodí pauza způsobená Víkendem hvězd více než Pittsburghu. Od Vánoc parta kolem Crosbyho tápe, i on sám volá po zlepšení. Vinu však na sebe ber ten nejpovolanější. Řeč je o trenérovi Mikeovi Sullivanovi.

Při pohledu na bilanci Pittsburghu od Vánoc se možná budete divit, jak je možné, že jsou Tučňáci stále na pozici zaručující play off. Šestnáct utkání a pouze tři výhry v řádné hrací době, další dvě díky bonusovému bodu. Jinak prohry, byť občas alespoň za bod.

„Vždycky je to jen o nás samotných. A začíná to u mě,“ kál se Sullivan po domácí prohře 4:6 se San Jose. „Musím odvádět lepší práci.“

A dodal: „Myslím, že v naší hře byla nestabilita, což je přesný opak toho, jak se chceme prezentovat. S hráči jsme u tom mluvili. Snažíme se jim ukázat příklady toho, jak to vypadá, když jsme v nejlepší formě. Musíme hrát důsledněji, a když se nám to podaří, bude mít šanci vyhrát ve většině zápasů.“

Zatímco ze začátku sezony hrál Pittsburgh spolehlivě a zodpovědně, v posledních týdnech je to přesně naopak. Spousta divokých utkání, ve kterých Pens inkasují spousty branek.

A to i doma, navíc proti slabším soupeřům. Ve zmíněném období dostali Penguins na svém ledě pět branek od Detroitu, čtyři od New Jersey, Winnipegu i Vancouveru. Vrcholem pak byly poslední šestigólové příděly od Panthers a Sharks.

„Musíme dát najevo, že se proti nám hraje těžko,“ míní Sullivan. „Do útoku nám to pořád jde, dáváme dost gólů. Ale ta obrana… Řekl bych, že to vše začíná s tím, jak hrajeme s pukem. Týká se to všech.“

Penguins jsou v divizi, kde se ztráty neodpouští. V konkurenci Hurricanes, Devils, Rangers, Capitals a Islanders prostě nesmí ztrácet zbytečně body. Mohutně také dotahují Panthers a Sabres z Atlantické divizi.

