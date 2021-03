Pěkně zaokrouhleno! Ovečkin a Malkin s dalšími milníky

V posledních dnech musejí mít statistici a vyznavači rekordů z již legendární ruské dvojice radost. Jevgenij Malkin, dlouholetá hvězda Penguins, je na metě 1 100 bodů, jeho krajan Ovečkin se sápe nahoru historickou tabulkou střelců a nezaostává ani bodově. Pojďme se na milníky obou útočníků podívat blíže.

Začněme u Alexe Ovečkina. Tomu se dnes v noci podařilo osamostatnit na šestém místě v tabulce nejlepších střelců historie. Trefou číslo 718 se dostal nad Phila Esposita, někdejšího útočníka Chicaga či Bostonu.

„Jsi fantastický hokejista,“ vzkazuje Ovečkinovi samotný Esposito. „Nechápu, jak můžeš dávat tolik gólů, když ti stojí v cestě obránci navlečení ve výstroji.“

A způsob dnešního gólu? Pro Ovečkina typický, na něj už má snad i patent. V přesilovce stál v levém kruhu a jakmile přiletěl puk, vypálil ze své hokejky raketu, která přistála až v síti.

Ze začátku sezony se ale Ovečkin hledal. V posledních čtyřech zápasech však pokaždé skóroval a ukázal, že to v sobě pořád má.

„Skóruje každý rok, je to neuvěřitelné,“ komentuje výkony svého spoluhráče Nicklas Backstrom. „Už jenom vidět ho hrát a střílet je zábavné. Jako spoluhráč si každý moment s ním vychutnáváte.“

Otázky samozřejmě směřují k jednomu. Jak dál? Inu, na prvního Grezkyho ztrácí 177 branek. V nejbližší době je dostižitelný pátý Marcel Dionne, jenž má o třináct branek víc než Rus. Nebylo by žádným překvapením, kdyby se do nejlepší pětky dostal Ovie už letos.

Ještě před gólem ale Ovečkin stihl asistovat, díky čemuž se dostal na metu 1 300 bodů. Stal se tak 35. hráčem v historii NHL, kterému se to povedlo.

Bodově nezahálí ani další reprezentant Ruska. Jevgenij Malkin totiž před pár dny dosáhl v kolonce získaných bodů na číslovku 1 100.

I jemu rozjezd trošku trval, ale v posledních osmi utkáních asistoval, začíná také dávat góly.

Zajímavostí je, že Malkin stihl tuto metu jako druhý nejrychlejší hráč ze všech aktivních. Stačilo mu na to 935 zápasů. Zároveň se stal teprve třetím Rusem, který hranici 1 100 bodů překonal. Připojil se tak k Ovečkinovi a Fjodorovovi.

„Geno je kluk, který k produkci potřebuje sebevědomí. Sám na sebe nakládá velký tlak, chce naši ofenzivu táhnout,“ vysvětloval Malkinův přínos trenér Penguins Mike Sullivan. „Když se mu párkrát něco podaří a třeba dá gól, okamžitě vidíte změnu.“

Jen tak dál, chtělo by se dodat. Koho by nebavilo sledovat překonání dalších milníků, no ne?

