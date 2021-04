Pearson zůstane ve Vancouveru, s Canucks prodloužil smlouvu o tři roky

Přes tři milióny ročně, konkrétně 3,25 si vydělá Tanner Pearson v průměru od příští sezóny. Spolu s agentem a generálním manažerem kanadského klubu se domluvili na prodloužení spolupráce o další tři roky.

Jako první informaci potvrdil zpravodaj z kanadské stanice TSN Darren Dreger. O možném podpisu smlouvy se začalo mluvit během středečního dne, papírování obě strany dotáhly do zdárného finiše ve čtvrtek před půlnocí našeho času.

Na sociálních sítích by se jen těžko hledala reakce, která by obsahovala jméno generálního manažera Jima Benninga vedle nějakého superlativu. Fanoušci Canucks nenachází pro tento krok pochopení, raději by viděli v základní sestavě svého oblíbeného týmu mladší, perspektivní jedince. Už se těší na Kolea Linda a Vasilije Podkolzina. Pearson je jedním z hráčů, co jim bude v blízké budoucnosti zabírat místo.

Podpis přirovnávají ke smlouvě Bretta Connollyho. Ten si vydělává zhruba stejně, včera musel být vyměněn spolu s dalšími položkami do Chicaga, jelikož si Florida chtěla udělat místo pod platovým stropem pro zvučnější posilu.

Argumentů kritiků bylo opravdu nesčetně mnoho. Benning údajně odmítl dát Tyleru Toffolimu 4,25 miliónu, který stejnou sumu nakonec dostal v Montrealu. Hodnotu Pearsona viděl přijatelněji.

Osmadvacetiletý křídelník si v loňské sezóně připsal na své konto 45 kanadských bodů za 21 branek a 24 nahrávek. Kdyby se ročník dohrál celý, nejspíše by dosáhl na padesátibodovou hranici. Ta se mu doposud překonat nepovedla.

Letos sbírá v průměru bod každé třetí utkání, aktuálně se potýká s lehčím zraněním. To ovšem nemá v současnosti žádnou váhu. Spolu s několika dalšími hráči se nachází na Covid-protokolu, je pravděpodobné, že je i jedním z 25 členů týmu, který se s nemocí potýká. Pouze čtyři hráči Kosatek se na protokolu nenachází. Jsou jimi Brock Boeser, Jimmy Vesey, J.T. Miller a Jordie Benn.

