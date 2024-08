Pearson dostane šanci znovu nakopnout svou kariéru v NHL, podepsal profi tryout s Vegas

S blížícím se koncem off-season není překvapením, že veteráni NHL začínají podepisovat tzv. profesionální tryouty (PTO), kdy dostanou šanci ukázat, že stále nepatří do starého železa. Této možnosti využil i 32letý Pearson, který se na tréninkovém kempu připojí k Vegas.

Tréninkové kempy NHL začínají za necelý měsíc, takže týmy už pomalu uzavírají seznamy hráčů, kteří se jich účastní. Vzniklá volná místa se týmy snaží doplnit o veterány, kteří skrze profesionální tryouty dostanou možnost zabojovat o opravdovou smlouvu, jakož i o místo v hlavním týmu.

Tanner Pearson odehrál v minulé sezóně 54 zápasů za Montreal Canadiens, ve kterých vstřelil 5 gólů a přidal 8 asistencí. V Montrealu v loňské sezóně věřili, že kombinace zkušeného hráče s mladým týmem by mohla fungovat, jenže Pearson nedokázal tuto důvěru proměnit v body.

Není tedy žádným překvapením, že Pearson musí zvolit cestu skrze tryout, tak aby se pokusil zachránit svou kariéru v NHL poté, co mu nevyšla loňská sezóna. V této chvíli už nemá, co ztratit, aby pokud by získal smlouvu, může jen překvapit. Na druhou stranu již několikrát v posledních sezónách Pearson dokázal, že pokud dostane správnou příležitost, dokáže být produktivní a prospěšný pro tým.

Pearson by se mohl dokázat prosadit, vzhledem k tomu, že Golden Knights potřebují útočníky, může se bývalý hráč prvního kola draftu 2012 probojovat do spodní šestky útočníků. Vegas se zaměřují na hru v před brankovém prostoru, kde mohou soupeře zatlačit, k tomu patří také předpoklad výborné kontroly s pukem, který je Pearsonovi vlastní. Útočník má za 11 let kariéry na kontě 857 hitů, což je slušné číslo. Měl by tedy skvěle zapadnout do defenzivního systému Bruce Cassidyho a dodat jim ještě větší fyzično v útoku.

Co by ale mohlo zvrátit Pearsonovi plány jsou četná zranění, která utrpěl v průběhu své kariéry. V poslední době se potýkal se zraněním v horní části těla, které ho vyřadilo na 28 zápasů. Rovněž se potýkal se zraněním ruky, které mu zkracovalo herní vytížení.

Pokud ovšem Pearson tyto věci překoná, vytěží z pobytu v Las Vegas maximum. Samozřejmě musí začít tím, že přesvědčí GM Vegas Kellyho McCrimmona, že je to správnou volbou.

