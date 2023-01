PAVOUK play off: Češi jdou na Švýcary! Co další dvojice?

(HALIFAX, od našeho zpravodaje) Čeští junioři s napětím sledovali noční zápas Kanady se Švédskem. K tomu, aby se udrželi na prvním místě skupiny, potřebovali výhru domácího týmu. A ta skutečně přišla!

Národní tým tedy postupuje do play off z nejvýhodnější možné pozice a hlavně se pro čtvrtfinále nemusí stěhovat do tří hodin vzdáleného Monctonu.

V poslední hrací den hrálo juniorům všechno do karet: s přehledem si došli pro tři body nad Německem a pak se splnilo i jejich přání o vítězi utkání Kanady se Švédskem.

Švýcarsko se navíc jeví jako nejschůdnější možný soupeř. I když... Pozor! Švýcaři sice skončili ve vyrovnané skupině B až čtvrtí, vyhráli však hned tři ze čtyř utkání.

Čtvrtfinále Česka se Švýcarskem je na programu v pondělí 2. ledna od 19:30 českého času.

Čtvrtfinálové dvojice

Česko (1.) – Švýcarsko (4.)

Kanada (2.) – Slovensko (3.)

Švédsko (3.) – Finsko (2.)

Německo (4.) – USA (1.)

Další program MS do 20 let 2023

Pondělí 2. ledna:

15:30 Rakousko – Lotyšsko (1. zápas o udržení, Halifax)

17:00 Finsko – Švédsko (1. čtvrtfinále, Moncton)

19:30 Česko – Švýcarsko (2. čtvrtfinále, Halifax)

22:00 USA – Německo (3. čtvrtfinále, Moncton)

Úterý 3. ledna:

0:30 Kanada – Slovensko (4. čtvrtfinále, Halifax)

Středa 4. ledna:

17:00 Rakousko – Lotyšsko (2. zápas o udržení, Halifax)

20:30 1. semifinále (Halifax)

Čtvrtek 5. ledna:

0:30 2. semifinále (Halifax)

17:00 Rakousko – Lotyšsko (případný 3. zápas o udržení, Halifax)

20:30 zápas o 3. místo (Halifax)

Pátek 6. ledna:

0:30 finále (Halifax)

Začátky jsou uvedeny v českých časech, na východě Kanady je o 5 hodin méně.

