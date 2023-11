Pavelski nezpomaluje. Skvělý hráč, skvělý člověk, chválí ho kabina Stars

Když Joe Pavelski přecházel ze San Jose do Dallasu, mnozí fanoušci si mysleli, že si v Texasu odkroutí par sezon a ukončí kariéru. Nicméně stal se přesný opak. Pavelski se stal klíčovým hráčem a končit rozhodně nehodlá.

Devětatřicetiletý útočník má za sebou vynikající start do své osmnácté sezony v NHL, v devíti zápasech nasbíral 10 bodů (4 góly a 6 asistencí). Pavelski se naposledy podílel gólem a dvěma asistencemi na vítězství 4:3 nad Edmontonem. Byl prostě všude.

„Musím začít pít to samé jako on,“ usmíval se brankář Stars Scott Wedgewood. „Je to velmi chytrý hráč. Když už by se mu mělo něco vyčíst, tak to, že není tak rychlý, ale zároveň nikde není pozdě, dělá to chytře. Ví, kdy má využít své šance, ví, kam se bude hra ubírat, předvídá. Je to prostě prvotřídní hráč, prvotřídní člověk a jsem rád, že je právě u nás.“

Pavelski působí v týmu Stars pátou sezonu poté, co prvních třináct odehrál v dresu San Jose Sharks. Dohromady v NHL odehrál 1259 zápasů, ve kterých nasbíral 1011 bodů (453 gólů a 558 asistencí).

„Je nesmírně chytrý,“ řekl útočník Dallasu Matt Duchene. „Lidé říkají, že v dnešním hokeji musíte být rychlí, ale on je natolik chytrý, že ví, jak se dostat tam, kde je potřeba, aniž by musel být jako blesk. Stará se o sebe, tvrdě pracuje, miluje hokej a snaží se neustále zlepšovat.“

Pavelski hraje v první formaci s Roopem Hintzem a Jasonem Robertsonem. Tato trojice si proti Oilers připsala dohromady sedm bodů!

„Už se to blíží k ideálu. Byly chvíle, kdy to mohlo být trochu lepší,“ neusíná ale na vavřínech Pavelski. „Určitě je poslední dobou vidět, že to jde dopředu. Cítím se dobře, hraji s dobrými hráči a dostávám se do příležitostí.“

Pavelski se prostě s Dallasem sžil. Je jeho osobnostím a hlavním tahounem. Dotváří ideální mix mezi zkušenými hráči a nadějnými mladíky, což v Dallasu skvěle funguje.

„Je to tahoun, motivátor, je to člověk, kolem kterého se celý tým semkne,“ potvrdil trenér Peter DeBoer. „Je to náš vůdce, dělá všechno.“

