Patriot, machr na poker, data i muziku, dvojnásobný šampion NHL. Kdo je nový GM Ďáblů

17. dubna 16:00Tomáš Zatloukal
Stáli o něj i torontští Maple Leafs, nicméně bystrý čtyřicátník Sunny Mehta zvolil návrat domů. Pochází z New Jersey, pro Devils ostatně už kdysi pár let dělal jako analytik. Teď se vrací za ještě význačnější pozicí, stává nástupcem mnohými kritizovaného Toma Fitzgeralda v křesle pro generálního manažera. Co přinese?
Mehta zbožňuje čísla.
Má špičkové analytické myšlení.
Kdysi díky němu exceloval v pokeru, stal se profíkem, sbíral pěkná umístění. A navíc napsal o této hře dvě knihy, které se přes noc staly bestsellery.
Jeho vášeň pro numera je ovšem ještě hlubší. V New Yorku získal vysokoškolský titul coby datový vědec, živil se obchodováním na finančních trzích.
A jelikož v mládí hrával hokej, není to tak šokující, že právě on stál za historicky vůbec prvním oddělením v některém z klubů NHL zaměřenými čistě na analýzy a práci s daty.
Byl to zhruba před dekádou, právě u Ďáblů. Z New Jersey odešel v roce 2018, o rok později se stal konzultantem washingtonských Caps.
Z DC vedly jeho kroky na Floridu. Postupně se propracoval až na post asistenta generálního manažera, coby pravá ruka Billa Zita slavil zisk dvou Stanley Cupů.
Letos přišel čas na další krok.
Na to, aby se někde stal generálním manažerem, mužem číslo 1. A díky průvanu v závěru základní části se pár pozic otevřelo.
Cats dali své svolení s ním vyjednávat jak Devils, tak Torontu. Nakonec ostrouhaly Javorové listy, byť je na první dobrou slavný kanadský klub možná atraktivnější adresou.
Ale to by nesměl mít Mehta dětský sen: "Tohle je splnění snu jednoho kluka z New Jersey, který vyrůstal při sledování tréninků Ďáblů. Měl jsem to štěstí, že jsem zažil, jak třikrát dobyli NHL a rád bych jim pomohl zpátky na tuto úroveň."
A přidal i pár dalších argumentů, proč bylo tak lákavé ujmout se uvolněného fleku právě v jeho rodném státě .
"Tým má senzační mladé jádro, které má za cíl se zařadit mezi kandidáty na Stanley Cup. Navíc Devild disponují řadou zajímavých talentů ve svém systému a také draftovými volbami. A mají oddané a hladové fanoušky," pověděl vskutku renesanční člověk.
Věděli jste třeba, že má vystudovanou hru na jazzovou kytaru? Nahrál také vícero skladeb, hudba je zkrátka jeho další srdcová záležitost.
A nově se bude hrát v New Jersey podle jeho not.