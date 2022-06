Patrice Bergeron má za sebou operaci. Odkládal ji přes dvě sezóny

Kapitán Bostonu podstoupil opravu šlachy v lokti a bude chybět do začátku nové sezóny. Pokud se nerozhodne ukončit kariéru.

Patrice Bergeron v úterý podstoupil operaci šlachy v lokti, kterou oddaloval přes dvě sezóny. Přidal se tak k už operovaným spoluhráčům Bradu Marchandovi, Charliemu McAvoyovi, Mattu Grzelcykovi a Miku Reillyovi. Očekávaná doba rekonvalescence je 10-12 týdnů, měl by se tak stihnout vrátit na start nové sezóny.

Bergeron, který v neděli popáté v kariéře získal Selke Trophy, chce léto využít k přemýšlení o dalším směru jeho kariéry. Aktuálně je totiž bez smlouvy a 13. července by tak mohl zamířit na trh volných hráčů. Pokud se ovšem rozhodne pokračovat, chce jednat pouze s Bostonem.

„Operace jen oddálila rozhodování. Celou kariéru jsem smlouvy prodlužoval nebo dostával rovnou dlouhodobé. Každé léto jsem tak měl klid a věděl jsem, co budu dělat další rok. Teď je mi 36, nemám kontrakt a můžu tak poprvé udělat krok zpět. Poprvé v kariéře, poprvé v životě.“

„Mohu teď zvažovat, co chci do budoucna dělat. Poradit se se svou rodinou a ženou. Konečně mám příležitost vystoupit z toho kolotoče, soustředit se na sebe a co doopravdy chci.“

Bergeron od draftování Bostonem v roce 2003 nikdy nehrál za jiný tým (pouze během výluk hrál na farmě a ve Švýcarsku). Za 18 sezón odehrál v černožlutém dresu bezmála 1 400 zápasů v nichž nasbíral 1 109 bodů (449+660). V roce 2011 si dokráčel až pro Stanley Cup. Kromě rekordu v počtu získaných Selke Trophy má také Mark Messier Leadership Award, King Clancy Trophy, ocenění nadace NHL a je členem Triple gold clubu (Stanley Cup, zlatá medaile z MS a zlatá medaile z Olympiády).

