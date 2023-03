Patera zpátky na střídačce! Ve Vegas se učí od dvojnásobného vítěze Stanley Cupu

Česko může mít dalšího gólmana v NHL! Jiří Patera se dočkal své druhé pozvánky do kabiny Golden Knights a v noci na pátek už kryl záda Jonathanu Quickovi. Když Pateru povolal ambiciózní klub nahoru na konci minulé sezony, zůstalo u vysedávání na střídačce. Tentokrát by mohl přijít i debutový start pro čtyřiadvacetiletého odchovance pražské Slavie. A to nejen kvůli nahuštěnému harmonogramu vegaských hokejistů.

Tři zápasy ve čtyřech dnech?

To je pořádný zápřah.

V dobách své největší slávy by o něj nejspíš stáli Marty Brodeur, Grant Fuhr či Jevgenij Nabokov. Legendy, co tuze nerady pouštěly do klece své náhradníky.



I Quick s gustem chytával opravdu hodně, dokonce byl jeden ročník v tomto ohledu i ligovým lídrem. Ale že by to pro Američana bylo něco atraktivního teď, když je mu sedmatřicet?

A hlavně, chtěl by trenérský kolektiv, případně GM Kelly McCrimmon, zbytečně riskovat (například únavové) zranění čerstvé posily?

Ani jedno se nejeví pravděpodobně.

Když se navíc podíváte, kde jsou Zlatí rytíři v tabulce a na Paterova čísla z farmy, vypadá další česká premiéra velmi reálně.

Do "áčka" vynesla Pateru při zdravotních trablech Logana Thompsona s Adinem Hillem úspěšnost zákroků 91,6 procenta. Pro nejbližší dny tak tvoří tandem s Quickem, dobře známým tím, že se umí podělit o své postřehy a rady.

Nejen s mladšími spoluhráči, ale i s fanoušky, kterým kdysi na The Players' Tribune popisoval, jak chytá. "Když budete čekat až na chvíli, kdy hráč skutečně vypálí, hodně rychle vás někdo v NHL šeredně vyškolí," psal mimo jiné.

Patera tak má báječného mentora.

A před sebou dost možná zážitek, o kterém sní odmala. Stylově by přišel v sezoně, kdy v AHL podával dosud nejlepší výkony a přechytával tam borce s bohatými zkušenostmi s nelepší hokejovou ligou světa.

Zdá se, že je připravený.

