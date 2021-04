Pátek nabízí sedm zápasů! Mezi nimi třeba derby v New Yorku

Páteční noc bude v NHL bohatá a nabídne spoustu zajímavých zápasů. Na Long Islandu proběhne souboj o New York, Vegas přivítají nebezpečnou Arizonu a Colorado se bude chtít oklepat z debaklu proti Minnesotě. Pojďme se na všechny zápasy podívat o něco blíže.

01:00 Buffalo Sabres – Washington Capitals

Buffalo si v posledních dvou utkáních vyměnilo výhry s New Jersey, v pátek na led Sabres ale přijede mnohem těžší kalibr. Capitals prohráli tři z posledních pěti zápasů, což v hlavním městě USA rozhodně není standardem. Buffalo by pro Ovečkinovu partu mohlo být ideálním odrazovým můstkem k dominantním výsledkům. Washingtonu do karet může hrát taky to, že na půdě Buffala vyhrál třikrát v řadě.

01:00 New York Islanders – New York Rangers

Jeden z taháků večera. Islanders zvládli první zápas s novými posilami, když po nájezdech přetlačili Philadelphii. Udrželi se tak na čele divize a prodloužili svou skvostnou domácí bilanci – ze dvaceti utkání vyhráli sedmnáct! Rangers řeší jiné trable. Play off jim kvůli nevyrovnaným výkonům uniká. Důkazem budiž poslední dvojzápas s Penguins. Jednou jim Jezdci nasázeli osm branek, podruhé působili mátožným dojmem a dostali pětku. Vedení Blueshirts se teď asi spíše soustředí na to, koho při uzávěrce přestupů prodá.

01:00 New Jersey Devils – Pittsburgh Penguins

Penguins se po dvou zápasech, ve kterých v součtu dostali patnáct branek, oklepali a Rangers smázli 5:2. Trochu tak uklidnili situaci a stále sedí na třetím místě tabulky. Domácí po čtyřech utkáních konečně vyhráli, na ledě Buffala přispěl k triumfu dvěma brankami Pavel Zacha. Favority jsou sice hosté, jejich bilance ve venkovních zápasech je ale druhá nejhorší v divizi. Trochu to vyvažuje fakt, že Devils doma letos vyhráli jenom čtyřikrát.

02:00 St. Louis Blues – Minnesota Wild

St. Louis po sedmi prohrách v řadě konečně zvítězilo a připsalo si cenné dva body na úkor Vegas. Blues tím oživili šance do play off, na Arizonu ztrácí tři body a mají zápas k dobru. Forma v posledních týdnech je však opravdu tragická a Berubeho tým musí zabrat. Minnesota si stále stráží třetí místo za dvěma suverénními celky, naposledy Coloradu oplatila prohru osmi góly.

04:00 Vegas Golden Knigths – Arizona Coyotes

Vegas nezažívá nejlepší období, čtyři prohry z posledních pěti zápasů je pro tým z Nevady nezvykem. Colorado navíc Rytíře sesadilo z čela divize. Zlepšení reputace by mohlo přijít dnes v noci, jelikož domácí stadion je pro Vegas klíčem k úspěchu, a to i přes tři porážky za sebou. Coyotes mobilizují síly před bojem o play off, který bude v této divizi velice zajímavý. Postupovou kartu zatím drží právě oni.

04:00 Anaheim Ducks – Colorado Avalanche

Jasnějšího favorita asi v noci nenajdeme. Colorado v poslední době působí strojovým dojmem, i když to poslední zápasy v Minnesotě trochu kazí. Laviny dostaly ve dvou zápasech dvanáct gólů a se štěstím uhájily alespoň jednu výhru. Anaheim si po třech prohrách trochu spravil chuť, když na ledě San Jose dominoval a vyhrál 5:1.

04:30 San Jose Sharks – Los Angeles Kings

Asi málokdo čekal, že se San Jose ještě rozhoupe k boji o vyřazovací část, nicméně tato možnost je díky posledním výhrám stále reálná. Trhlinou je určitě poslední domácí zápas, ve kterém Žraloci vybuchli proti Kačerům. Hosté z LA předvedli v posledním utkání parádní obrat proti Arizoně, čímž ještě víc zamotali celou situaci. Ani oni totiž ještě nejsou ze hry venku. Pět ze šesti vzájemných zápasů letos vyhráli Sharks.

