Pastův nápad víří vody. V zámoří přemítají nad týmem Česka a Slovenska

David Pastrňák v létě přišel s myšlenkou, která by mohla oživit nostalgii i sportovní svět: spojení českých a slovenských hráčů do jednoho týmu, jak tomu bylo za éry Československa. Tato idea zazněla v podcastu Spittin’ Chiclets, kde Pastrňák zauvažoval o možnosti, že by se na mezinárodní scéně objevil společný tým Čechů a Slováků.

Československo se rozdělilo v roce 1993, ale vazby mezi oběma zeměmi zůstaly silné. Tato blízkost by mohla být základem pro vytvoření týmu, který by na mezinárodní scéně mohl konkurovat těm nejlepším. I proto se na tuto myšlenku nedávno zaměřil renomovaný portál The Hockey News, který dokonce navrhl celou sestavu.

„Pokud by se hypotetický tým Československa sestavoval, nebyl by to jen nostalgický experiment, ale velmi reálný sportovní projekt,“ píše redaktora Carol Schramová. Česká republika má v NHL letos 26 hráčů. Slovensko sice přispívá jen sedmi hráči, ale mezi nimi jsou výrazné osobnosti jako Juraj Slafkovský či obránci Martin Fehérváry a Erik Černák. Tato kombinace by umožnila vytvořit tým, který by kvalitou mohl konkurovat například Švédsku nebo Finsku, zemím s podobně širokou hráčskou základnou.

Elitní útok by mohl stát na trojici Ondřej Palát, Pavel Zacha a David Pastrňák, která by spojila elitní borce z NHL. Další formace by dala dohromady Martina Nečase, který zažívá průlomovou sezonu v NHL, s defenzivně zaměřeným Davidem Kämpfem a Jurajem Slafkovským.

Zkušený Tomáš Hertl by vedl třetí lajnu, kde by měl po boku mladíka Jiřího Kulicha, který má obrovský potenciál, a univerzálního Radka Faksu. Čtvrtý útok by pak přinesl fyzickou hru v podání Jakuba Lauka, Martina Pospíšila a veterána Tomáše Tatara.

Obrana by se opírala o zkušené české hráče, jako jsou Filip Hronek nebo Radko Gudas, a o slovenské hvězdy Erika Černáka a Martina Fehérváryho. Tým by měl kvalitní mix ofenzivních i defenzivních schopností.

Brankoviště by pak bylo obsazeno třemi gólmany, kteří přispěli ke zlaté medaili Česka na posledním mistrovství světa: Lukášem Dostálem, Petrem Mrázkem a Karlem Vejmelkou. Dostál, vyhlášený nejužitečnějším hráčem šampionátu, by byl pravděpodobně jasnou jedničkou.

„Pastrňák má pravdu. Mezi těmito dvěma národy by se našlo dostatek talentovaných hráčů na to, aby se vytvořila pořádně zajímavá soupiska,“ zakončuje Schramová.

