Pastrňákův ex-parťák porazil své démony. Šanci na návrat do NHL mu dávají Blues

Psal se 1. červenec 2023. Milan Lucic se vrátil do svého osudového klubu, kývl bostonským Bruins na roční smlouvu na 1 milion dolarů. V přípravném kempu se pak setkal třeba s Davidem Pastrňákem nebo s Bradem Marchandem, po jehož boku v roce 2011 získal Stanley Cup. Jenže v listopadu vše pohřbil. Kvůli nahlášenému domácímu násilí zatkla Kanaďana se srbskými kořeny policie. Od té doby se v NHL neobjevil. Co se změnilo, že mu teď St. Louis Blues nabídli zkušební smlouvu?
Lucic byl sice loni prohlášen za nevinného, nicméně to by mu nejspíš samo o sobě zpátky do NHL nepomohlo.
Také s ohledem na to, že se tak stalo jen díky tomu, že manželka Brittany odmítla vypovídat. Oběť a klíčový svědek zároveň byl ze hry.
Lucicovi se tak vyhnulo vězení, nicméně pověsti hrubiána a násilníka se nezbavil. Policie u něj doma z obdobného důvodu zasahovala už dříve...
Nyní sedmatřicetiletému fovardovi se ovšem povedlo změnit svůj život. Vyhledal odbornou pomoc, byl v asistenčním programu NHL a hráčské asociace NHLPA a vypořádal se vleklými potížemi s alkoholem.
21. června letošního roku to potvrdila i jeho choť.
„Největším darem, který jsi dal našim dětem, je dar tvé střízlivosti. Díky tomu prožíváš život z čistšího a realističtějšího úhlu pohledu. A jsi tu pro ně ještě mnohem víc než dřív," napsala Brittany na sociální sítě při příležitosti Dne otců (mají spolu dvě dcery a syna).
„Jsem na tebe opravdu hrdá. Na odhodlání, vůli a vnitřní sílu, které prokazuješ, když se stále stáváš nejlepší verzí sebe sama. Pro dobro našich dětí i celé rodiny," dodala.
Během léta pak přibyly další příspěvky, které nasvědčují, že u Luciců konečně vše funguje. Idylické rodinné foto od moře, momentka ze společného rande Milana a Brittany.
A právě v takové atmosféře přichází šance na comeback do NHL.
Tam se Lucic, krom jiného mistr světa z předloňského turnaje ve Finsku a Lotyšsku, naposledy objevil 21. října 2023. Příležitost mu dává St. Louis. Důrazný veterán přichází k Bluesmanům na zkoušku.
Má za sebou 17 sezon, 1 177 zápasů v základní části s bilancí 586 bodů a 1 301 trestných minut. V play-off odehrál 136 partií, ve kterých byl díky své kombinaci tvrdosti a kumštu ještě efektivnější, bral 77 bodů.
Chybí vám mezi mantinely?
