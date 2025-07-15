NHL.cz na Facebooku

Pastrňákův ex-parťák porazil své démony. Šanci na návrat do NHL mu dávají Blues

19. srpna 14:00

Tomáš Zatloukal

Psal se 1. červenec 2023. Milan Lucic se vrátil do svého osudového klubu, kývl bostonským Bruins na roční smlouvu na 1 milion dolarů. V přípravném kempu se pak setkal třeba s Davidem Pastrňákem nebo s Bradem Marchandem, po jehož boku v roce 2011 získal Stanley Cup. Jenže v listopadu vše pohřbil. Kvůli nahlášenému domácímu násilí zatkla Kanaďana se srbskými kořeny policie. Od té doby se v NHL neobjevil. Co se změnilo, že mu teď St. Louis Blues nabídli zkušební smlouvu?

Lucic byl sice loni prohlášen za nevinného, nicméně to by mu nejspíš samo o sobě zpátky do NHL nepomohlo.

Také s ohledem na to, že se tak stalo jen díky tomu, že manželka Brittany odmítla vypovídat. Oběť a klíčový svědek zároveň byl ze hry.

Lucicovi se tak vyhnulo vězení, nicméně pověsti hrubiána a násilníka se nezbavil. Policie u něj doma z obdobného důvodu zasahovala už dříve...

Nyní sedmatřicetiletému fovardovi se ovšem povedlo změnit svůj život. Vyhledal odbornou pomoc, byl v asistenčním programu NHL a hráčské asociace NHLPA a vypořádal se vleklými potížemi s alkoholem.

21. června letošního roku to potvrdila i jeho choť. 

„Největším darem, který jsi dal našim dětem, je dar tvé střízlivosti. Díky tomu prožíváš život z čistšího a realističtějšího úhlu pohledu. A jsi tu pro ně ještě mnohem víc než dřív," napsala Brittany na sociální sítě při příležitosti Dne otců (mají spolu dvě dcery a syna).

 

„Jsem na tebe opravdu hrdá. Na odhodlání, vůli a vnitřní sílu, které prokazuješ, když se stále stáváš nejlepší verzí sebe sama. Pro dobro našich dětí i celé rodiny," dodala.

Během léta pak přibyly další příspěvky, které nasvědčují, že u Luciců konečně vše funguje. Idylické rodinné foto od moře, momentka ze společného rande Milana a Brittany.

A právě v takové atmosféře přichází šance na comeback do NHL.

Tam se Lucic, krom jiného mistr světa z předloňského turnaje ve Finsku a Lotyšsku, naposledy objevil 21. října 2023. Příležitost mu dává St. Louis. Důrazný veterán přichází k Bluesmanům na zkoušku.

Má za sebou 17 sezon, 1 177 zápasů v základní části s bilancí 586 bodů a 1 301 trestných minut. V play-off odehrál 136 partií, ve kterých byl díky své kombinaci tvrdosti a kumštu ještě efektivnější, bral 77 bodů.

