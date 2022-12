Pastrňákova megasmlouva? Přišla výrazná komplikace!

Tohle rozhodně neslyšeli fanoušci Boston rádi. A už vůbec ne vedení jejich týmu. Smlouva s Davidem Pastrňákem stále není podepsána a čas se pomalu krátí. S dobrými zprávami nepřišel ani komisionář Garry Bettman. Situace se značně komplikuje.

Na dresu nosí číslo 88, jeho smlouva by mohla vypadat naprosto stejně. Pokud Pastrňák s Bostonem prodlouží, bude to o osm let, tedy o maximální možnou dobu. Velmi hlasitě se navíc začíná skloňovat číslovka jedenáct. Hádáte správně, jedenáct milionů dolarů ročně by si představoval český útočník.

„Pořád mi zbývá dohrát tahle sezona,“ prohodil ledabyle Pastrňák. „Není kam spěchat. Vím, že můj agent komunikuje s generálním manažerem téměř denně. Já se starám jen o hokej.“

Nutno říct, že poslední větu plní do puntíku. V sestavě Bruins letos opět patří k nejlepším hráčům, stejně jako v lize. Sedmá příčka mu patří v ligovém bodování i mezi střelci, je jednoduše stále tím obávaným ofenzivním démonem.

Bruins sice mohou být rádi, že se mu tak daří, na druhou stranu to značně komplikuje jednání. Komplikací číslo jedna je pochopitelně dobíhající smlouva, ale bodové žně a důležitost pro tým navyšují Pastrňákovu hodnotu. A to s každým dalším zápasem.

Není sporu o tom, že Bruins chtějí svého lídra udržet. Vedení organizace o tom nahlas mluví už od léta. Nyní ale přichází další komplikace. S dobrými zprávami totiž nepřišel komisionář NHL Gary Bettman.

Zatímco v říjnu uklidňoval všechny funkcionáře tím, že v příští sezoně platový strop výrazně navýší, realita je jiná. Pokud příjmy nepřekonají současné prognózy, navýší se platový strop o pouhý jeden milion dolarů!

„Podle současných odhadů bude na konci sezóny stále ještě existovat escrow. Pokud tomu tak bude, posuneme horní hranici o jeden milion dolarů,“ řekl Bettman. „Pokud se nám bude dařit lépe, je možné, že se strop zvýší a přesáhne 86 milionů dolarů.“

Mezi generálními manažery tak začíná vznikat strach, možná panika. Je totiž velký rozdíl, jestli počítáte se čtyřmi nebo jedním milionem navíc.

„Kéž by nám poskytli trochu jistoty,“ posteskl si jeden z generálních manažerů NHL pro ESPN. „Jsem prostě v křeči, vždyť nevím, jak plánovat budoucnost. Bylo by skvělé, kdyby nám alespoň naznačili, jak by to mohlo vypadat v příštích třech letech.“

Komplikace je to rozhodně i pro Boston. Na Pastrňáka bude muset hledat každičký dolar.

Share on Google+